AirPods 領先真無線耳機市場？2019年售出6千萬對 Pro 更長期缺貨

Apple 自推出第一代 AirPods 後，即使有不少人覺得耳機的外型奇怪，或只是剪了線的 EarPods，但仍然無阻其普及。甚至有取笑過 AirPods 外型的朋友現在也正使用（筆者就是這樣…）。而 Strategy Analytics 在 2019 年年底的報告指出，AirPods 系列已經成為了全球 TWS 真無線耳機的龍頭。

近 6 千萬對銷售量

AirPods 系列共推出三款耳機，而在市埸回響最大的必數初代和 AirPods Pro。作為 iPhone 手機最佳拍檔耳機 Strategy Analytics 的最新報告估計，Apple 已經在 2019 年成功把 AirPods 系列銷量增加近 100%（按年計算）。更誇張的數字是，AirPods 在 2019 年的銷量接近 6 千萬對，佔全球無線耳機銷售額的50％以上。緊隨其後的小米和 Samsung 分別以不到 10％ 排第二和第三，可見 AirPods 的需求有多誇張。

要等一個月才到貨（Apple 官網截圖）

AirPods Pro 一直斷貨

AirPods Pro 推出至今約 3 個月，在 Apple 官網一直都處於斷貨狀態，截稿前官網購買的到貨日要等到 2 月 18 日，足足一個月，證明 AirPods Pro 仍然供不應求。而 Strategy Analytics 的報告也指出，Apple 僅在 2019 年的假日季度，已售出價值 40 億美元的 AirPods，超過 iPod 的最高營收。

應該有不少人和筆者一樣，已經齊了 AirPods 系列三隻耳機，可說是 iPhone 用家必備的配件（林勇 攝）

AirPods Pro 降噪被削無影響銷量？

AirPods Pro 推出時大獲好評，基於加入了效果極佳的自動降噪功能。不過，在上個月突然更新了「2C54」版本 firmware，把降噪效能大大削弱，不少用家都表示劣評。AirPods Pro 剛推出時，被指其降噪效果太強會令人不適，Apple 隨後更新 firmware 減弱音頻，但由於把降噪過份削弱，反收到更多不滿的聲音，其實官方只要直接給用家提供可調節的降噪效果即可，不知日後會否再更新？

▼▼檢查AirPods／AirPods Pro韌體Firmware方法▼▼

▼▼如果已經換了 AirPods Pro 的讀者，以下6大隱藏功能你學識了嗎？▼▼

+ 16 + 15 + 14

現時在 Apple 官網購買 AirPods 系列無線耳機，更可以免費鐫刻最新的 31 款 Emoji。▼▼放大下圖睇全套 31 款 Emoji▼▼

+ 27 + 26 + 25

資料來源：9TO5Mac