Samsung Galaxy S20+ 5G真機曝光　最少四鏡頭仲有第5個開孔！？

Samsung 早前宣布將於美國時間2月11日在三藩市舉行 Galaxy Unpack 發布會，正式推出新一代 Galaxy 旗艦手機。雖然官方沒有明確指出將發布什麼手機，但從近日爆料看來，該日將會發布 Galaxy S20 系列 及 Galaxy Z Flip 折疊屏手機。日前，XDA 論壇@MaxWinebach 就披露 Galaxy S20+ 5G 的真機圖。

真機圖完全展示 Galaxy S20+ 5G 的正反面設計，基本設計與早前所流出的 CAD 圖差不多。機面屏幕採用置中開孔設計，屏幕邊緣延續 S 系列雙曲面設計。機背方面就沒有太多驚喜，幾乎與上代差不多，而主要變化則在鏡頭。Galaxy S20+ 5G 或搭載 5顆主鏡頭，右下角的開孔還不能完全確認是手機鏡頭。

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據爆料人@UniverseIce 的消息指出，Galaxy S11 系列的實際名稱好大機會名為 Galaxy S20 系列，並代表了SAMSUNG 於 2020年發佈的全新旗艦手機系列。至於 Galaxy S20 系列內，將有 Galaxy S20、Galaxy S20+ 及 Galaxy S20 Ultra，屏幕尺吋分為 6.2吋、6.7吋及 6.9吋三款，而上代的 Galaxy S10e 就會被取消。規格方面，Samsung Galaxy S20系列將配備 Exynos 990及 Snapdragon 865 處理器，並提供4G及5G網，搭載108MP鏡頭，採用9合一技術像素，能夠輸出單張超清晰12MP圖片；其他鏡頭方面，分別搭載超廣角鏡頭、主鏡頭、潛望式變焦鏡頭ToF及閃光燈等。

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