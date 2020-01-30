【華為後到DJI】美國暫禁飛中國製無人機 大疆批政治凌駕安全問題

美國內政部（DOI）一向廣泛使用無人機，以管理美國聯邦領土和國家的自然資源，但一直有消息指，美國政府擔心無人機可能被用於協助中國的「間諜活動」，將計劃停用中國製造和有使用中國製零件的無人機。DOI 今日 (當地1月29日)正式簽署「暫時性非緊急使用無人機管理」法案，無人機的日常一般使用將暫時禁止，訓練用途、追蹤山火、搜求任務則不在此限。

美國內政部部長 David Bernhanrd 向華爾街日報表示，相信美國有足夠能力、完全無妥協地達成相關的新規定，同時希望當局盡快將現有MIC／或部份使用中國製零件的無人機，更換為純美國製。

繼中國電訊商華為後，全球最大中國無人機生產商DJI，很可能成為下一個美國以安全為理由實施禁制的最大「輸家」。是次由美國內政部簽署的法案，令佔有美國無人機市場達七成的DJI極受影響。DJI就禁飛法案發表聲明，表示感到極為失望，並指公司早已跟美國政府機構，包括內政部和國土安全部在內的美國聯邦機構，在產品安全性進行獨立測試和驗證，認為此舉出於政治動機多於真正關注安全性，並呼籲有關持份者能制定明確的標準，以便 DJI 日後能評估無人機技術的性能，安全性和可靠性。

其實DJI也不是首次被美國政府相關機構禁飛，根據美軍備忘錄所寫，美軍曾予300架DJI UAS型號的無人機頒發了飛行證書，然而在2017年8月，美軍同樣基於網絡安全為理由，全面停止使用DJI無人機，並且移除所有電池或儲存片段，以避免無人機可能會向中國政府傳送相關數據。DJI曾回應指，其無人機產品僅供個人及專業用途使用，並非作軍事用途而設計，強調沒有與中國政府分享有關數據。