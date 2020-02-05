Google 擺烏龍 Google Photos 用戶私人影片誤傳至他人手中？

Google 的雲端服務算是目前網絡世界中數一數二的方便，不少人都將他們的服務當成備份數據的不二之選，然而只要 Google 方面犯下一個小錯誤，就可能釀成重大的私隱外洩危機。

在數日前，Google 就向小數用戶發送電郵通知，指 Google 方面於 上年尾將這批用戶備份到 Google Photos 之上的私人影片錯誤地傳送到陌生人之手。

Google Photos 用戶收到的道歉電郵（圖 jonoberheide@Twitter）

這批陌生用戶與原影片擁有者一點關係都沒有，他們只不過是在 2019 年 11 月 21～25 日期間透過 Google Takeout 服務向 Google 請求備份自己的帳戶，但結果收到的就是一個不完整的備份，且入面夾雜著他人拍攝的影片。

Google Takeout 是年前 Google 推出的備份服務，可以讓用戶自行下載其使用中之雲端服務的完整數據備份作線下儲存，算是一個較冷門的服務（圖 Google Takeout 介面）

在 Google 對外公開的數據中，是次「擺烏龍」受影響的 Google Photos 用戶僅為全體用戶的 0.01％，但考慮到 Google Photos 在全球擁有超過 10 億用戶，即影片被誤傳的用戶可能高達 10 萬人。

Google 在極速修復完漏洞之後通知早前備份的用戶刪除舊檔、並再進行一次新的完整備份，不過就未有提供任何補償方案予受影響用戶，不知各位又會否「收貨」？

資料來源：The Verge、BusinessInsider