Samsung Galaxy S20或支援三鏡頭同時拍攝　S10/Note10亦有望更新

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Samsung 早前宣布將於2月11日在三藩市舉行 Galaxy Unpack 發布會，屆時將會發布 Galaxy S20 系列手機，按照目前爆料可預期拍照功能將會是 Galaxy S20 賣點之一，如今 XDA Developers 進一步透露 Galaxy S20 系列強大的攝影功能。

根據有自 XDA Developers Max Weinbach 指出 Galaxy S20 系列將支援一個名為 Quick Take 的功能，這功能讓 2 至 3 個鏡頭可同步拍攝，再讓用家事後揀選自己鐘意的相片。SamMobile 指出這項名為 Quick Take 的功能本該在 Galaxy S10 或 Note 10 實現，這意味著 Galaxy S10 或 Note 10 有望更新支援此項新功能。

（Max Weinbach Twitter擷圖）

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至於規格方面，Galaxy S20 將採用6.2吋 20:9比例 120hz 刷新率屏幕(3200 x 1440），港版將會配備 Snapdragon 865 處理器及128GB ROM，電池容量為4000mAh，並運行Android 10 + One UI 2.o 系統。至於鏡頭方面，將會搭載三鏡頭，分別是1200萬像主鏡 + 6400萬像遠攝鏡 + 1200萬像超廣角鏡，並支援3x光學變焦、30倍數碼變焦及8K 30FPS 影片拍攝，而自拍鏡頭為 1000萬像，並支援4K 60FPS 影片拍攝 。

Galaxy S20+ 將採用6.7吋 20:9比例 120hz 刷新率屏幕(3200 x 1440），港版將會配備 Snapdragon 865 處理器及128GB ROM，電池容量為4500mAh，並運行Android 10 + One UI 2.o 系統。至於鏡頭方面，將會搭載四鏡頭，分別是1200萬像主鏡 + 6400萬像遠攝鏡 + 1200萬像超廣角鏡 + TOF 鏡頭，並支援3x光學變焦、30倍數碼變焦及8K 30FPS 影片拍攝，而自拍鏡頭為 1000萬像，並支援4K 60FPS 影片拍攝 。

Galaxy S20 Ultra 將採用6.9吋 20:9比例 120hz 刷新率屏幕(3200 x 1440），港版將會配備 Snapdragon 865 處理器及128/512GB ROM，電池容量為5000mAh，並運行Android 10 + One UI 2.o 系統。至於鏡頭方面，將會搭載四鏡頭，分別是1.08億像主鏡 + 4800萬像遠攝鏡 + 1200萬像超廣角鏡 + TOF 鏡頭，並支援10x光學變焦、100倍數碼變焦及8K 30FPS 影片拍攝，而自拍鏡頭為 4000萬像，並支援4K 60FPS 影片拍攝 。

（@IshanAgarwal24/Twitter圖片）

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【本文獲「Mobile Magazine」授權轉載。】

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