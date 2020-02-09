Samsung Note10 Lite 上市！大電 S Pen 速減至＄4000 頭有交易

早前 Samsung 在國外發表了 S10 以及 Note 10 的「Lite」平價版，據講會因應不同市場需要而推出其中之一，而在香港他們就決定先以 Note 10 Lite 打頭陣。 Galaxy Note 10 Lite 雖然背負著「Lite」之名出世，但規格其實不比原版遜色，算是近月性價比值得留意的手機新作。

作為最大賣點，Galaxy Note 10 Lite 與原版的 Galaxy Note 10 一樣擁有可以藍牙無線連接的 S Pen，不過其他規格就有明顯分別。

加入 BLE 藍牙低電耗連接，可以用於遙距控制 Note 10 Lite 作拍攝等用途（圖 Samsung）

在香港推出的 Galaxy Note 10 Lite，暫時就只有幻黑、幻光兩色選擇，而更為搶眼的紅色機身版本，則暫時推出無期（圖 Samsung）

屏幕方面，Galaxy Note 10 Lite 配備了 6.7 吋大的 Infinity-O 全面屏幕，尺寸屆乎於 Note 10 與 Note 10+ 之間，處理器方面則採用 Samsung 自家製的 Exynos 9180 處理器及 8GB RAM；另外又加入了 4500mAh 電池，不單比 Note 10+ 更大電量，同時亦支援了 25W 快充功能，充電一小時即可以待機一整天。

其相機鏡頭算是對比起原版稍為妥協的地方，三個後置主鏡頭皆為 1200 萬像素，鈔別為廣角鏡、2x 遠攝鏡以及 123 度視角的超廣角，但理論上仍然有一定水平的拍攝輸出（圖 Samsung）

早前我們於 CES 2020 的會場所拍攝的實機相片（按圖放大）：

+ 2

照規格、功能而言，Galaxy Note 10 Lite 並不比 Note 10、甚至 Note 10+ 遜色，但其售價就認真吸引。Note 10 Lite 之官方定價為＄4,698，但可能因為預見到市場需求較為疲弱，有不少店鋪都已經自減＄300，約＄4300 即有交易，對比原版 Note 系列約為 7 折左右，正是讓預算有限的用戶都可以試用到新版 S Pen 的機會。