Samsung Note10 Lite 上市！大電 S Pen 速減至＄4000 頭有交易

數碼生活
撰文：
最後更新日期：

早前 Samsung 在國外發表了 S10 以及 Note 10 的「Lite」平價版，據講會因應不同市場需要而推出其中之一，而在香港他們就決定先以 Note 10 Lite 打頭陣。

Galaxy Note 10 Lite 雖然背負著「Lite」之名出世，但規格其實不比原版遜色，算是近月性價比值得留意的手機新作。

作為最大賣點，Galaxy Note 10 Lite 與原版的 Galaxy Note 10 一樣擁有可以藍牙無線連接的 S Pen，不過其他規格就有明顯分別。

加入 BLE 藍牙低電耗連接，可以用於遙距控制 Note 10 Lite 作拍攝等用途（圖 Samsung）

在香港推出的 Galaxy Note 10 Lite，暫時就只有幻黑、幻光兩色選擇，而更為搶眼的紅色機身版本，則暫時推出無期（圖 Samsung）

屏幕方面，Galaxy Note 10 Lite 配備了 6.7 吋大的 Infinity-O 全面屏幕，尺寸屆乎於 Note 10 與 Note 10+ 之間，處理器方面則採用 Samsung 自家製的 Exynos 9180 處理器及 8GB RAM；另外又加入了 4500mAh 電池，不單比 Note 10+ 更大電量，同時亦支援了 25W 快充功能，充電一小時即可以待機一整天。

其相機鏡頭算是對比起原版稍為妥協的地方，三個後置主鏡頭皆為 1200 萬像素，鈔別為廣角鏡、2x 遠攝鏡以及 123 度視角的超廣角，但理論上仍然有一定水平的拍攝輸出（圖 Samsung）

早前我們於 CES 2020 的會場所拍攝的實機相片（按圖放大）：

+2

照規格、功能而言，Galaxy Note 10 Lite 並不比 Note 10、甚至 Note 10+ 遜色，但其售價就認真吸引。Note 10 Lite 之官方定價為＄4,698，但可能因為預見到市場需求較為疲弱，有不少店鋪都已經自減＄300，約＄4300 即有交易，對比原版 Note 系列約為 7 折左右，正是讓預算有限的用戶都可以試用到新版 S Pen 的機會。

Samsung 中價兄弟 Galaxy S10／Note 10 Lite 上手玩【CES2020】
武漢肺炎買口罩（2月8日）HKTVmall晚上開售　莎莎卓悅早上派籌
挑戰Google？小米、華為、OPPO、vivo聯手　打造新系統提高話語權
【武漢肺炎】3M親解N95口罩防護規格　工業級都OK！網購仲有機會
iPhone 9 韓國電訊 KT 預售　型號確定 SE 後繼機其實係呢部改版
Fujifilm X100V 新廣告炎上下架　街拍 vs 偷拍　侵私隱難定錯對
【武漢肺炎】疫情何時才會完結？關鍵數據分析可能仲要等到……
Sony MW-ZX500 Walkman 回歸Android平台 高清串流細節分明
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。