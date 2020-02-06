Fujifilm X100V 新廣告炎上下架　街拍 vs 偷拍　侵私隱難定錯對

Fujifilm數碼相機的質素不俗，更厲害是其廣告商法，每每都捕捉到潮人及攝影愛好者的歡心及話題性。最新作Fujifilm X100V找到日本街頭攝影師鈴木達朗Tatsuo Suzuki合作，以他使用X100V在日本街頭四處拍攝路人為主題。然而日本人對私隱極度看中，廣告在YouTube播出後「大炎上」，被指鼓勵人偷拍，光速下架停播。

原片已下架，但有很多民間backup，請自行google

其實要在東京街頭拍片，事前一般都需要通報，平時電視節目拍到無關路人時甚至要打格，以防被人告侵犯私隱。今次鈴木達朗跟富士似乎就是真真正正的街拍，路人被他拍攝時，都有回避鏡頭，中途甚至見到鈴木被軍裝警察問話。

事實上，鈴木氏的外表和表情，也真的有點令人不安，來看日本網民反應：

「嘩，如果畀我撞到人咁樣影相，一定報警。」

「點睇都係偷拍，令人好困擾，如果眼前見到呢個人，我一定發火。」

「第一次見人影相影得咁衰。」

「下？呢個攝影師既作品係會公開，咁真係算偷拍咩？有人仲會覺得咁樣好型，如果喜歡攝影，唔會覺得有問題。」

「被攝者雖然有點困擾但其實都好似笑笑口。」

「咁唔得wor！好嘔心呀！我知呢個人係影街拍，但如果咁樣同品牌連埋一齊，仲擺埋上網，當中既灰色地帶好危險，唔應該咁做。」

「D類相你睇時就覺得正，但如果影著既係你或者我，就會say no，都幾矛盾。」

鈴木達朗在40歲左右才放棄一般的工作，全身體入街頭攝影，所以眼光跟別人不一樣，他的照片全部為黑白相，且特別喜歡超近距離拍攝大頭照，不少人都驚訝，身處日本的他，如何可以成功拍攝？今次影片將其過程拍下，原來很多人都接受不了。同時，亦有人覺得Fujiflim是刻意將影片拍得令人反感，再即時下架，以搏取注視，日本人稱之為「炎上商法」。

圖片來源：Tatsuo Suzuki facebook

然而，這種在街頭snap shot的手法由來已久，業界亦有不少名人，以下就提供一些影友一致給like的街頭攝影師，似乎不同國家市民，對街頭snap shot的接受程度完全不一樣，但如果是外國人去日本街拍，日本妹子卻會好開心……究竟當中的界線與能定斷？

Simone Raso 米蘭攝影師，以下有他在日本拍攝的一輯街拍，雖然被攝者無反感，但筆者就覺得失去snap的意義：（網頁）

圖片來源：Simone Raso 網頁

Eric Kim 美國加州攝影師，跟鈴木一樣喜歡拍大頭，也寫下不少攝影文章。（網頁）

圖片來源：Eric Kim 網頁

Gmb Akash 是一位來自孟加拉的影師，知名作「Nothing To Hold On To」及同系列作品，反映出當地人無力支付車費，只能危險乘火車的實況。（網頁）

圖片來源：www.Gmb-Akash.com

順道也提一提這部新機Fujifilm X100V

Fujifilm X100V 是一部23mm f/2.0 定焦鏡相機，使用2610萬像素背照式 X-Trans 4 感光原件，並使用富士最新一代 X-Processor 4 影像處理器。425 點對焦系統，4K拍片，連續 AF 時可進行機械快門 11fps 連拍／電子快門 20fps。銀色版 2 月中推出，黑色 3 月推出，售價為 164,500 日圓。