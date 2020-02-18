武漢肺炎影響 iPhone 11 出貨　Apple 今年首季盈利將大受打撃？

由於炒風不再，Apple 近年推出的新 iPhone 已經少有出現從前「一機難求」的現象，誰不知因為突如其來的武漢肺炎，卻有可能做成 iPhone 供貨短缺的問題。

新型冠狀病毒引起的武漢肺炎目前仍然在中國國內肆虐，雖然部份廠房已逐漸重投生產，但一時之間卻難以回復以往產能，大量貨品的交貨期都被打亂，其中就包括了 Apple 的 iPhone 11 系列機種。

雖然出貨預期受影響，然而 Apple 方面仍然強調會將工廠工人的健康考慮放在首位（圖 Apple）

Apple 方面早前公開警告，指出雖然旗下的 iPhone 廠房生產線已經重開，只不過其輸出卻回復得比預期緩慢，在未來短時間內會暫時限制了 iPhone 11 系列手機的全球供貨量。除了生產量少了，Apple 位於全球的零售點也因為疫情而被迫關閉或減少營業時間，間接影響了 iPhone 11 的需求。

iPhone 11 作為 Apple 現下皇牌，於 2019 年的第四季為 Apple 打下手機市場的 No.1 銷售額（圖 Apple）

如此一來，Apple iPhone 11 在未來短期內銷售數字將因武漢肺炎而受嚴重影響，他們預期 2020 年首季業績將因此而遠遜預期，好不容易在 2019 年第四季積攢的全球第一頭銜，可能又要拱手相讓了。

不過對比起 iPhone 11，傳聞 3 月份 Apple 將會發表平價版本的 iPhone 9，其以低價著稱的定位預期將大受歡迎，但若然疫情繼續影響生產，到時可以交貨的 iPhone 9 數量就會相當有限，說不定會成為炒風的養份。

資料來源：Apple