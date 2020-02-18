iPhone SE 2將4月開賣？蘋果料3月底發布會　價錢功能傳聞整合

【iPhone SE 2 / iPhone 9消息】雖然武漢肺炎疫情影響蘋果（Apple）公司在中國廠房生產力，不過據報蘋果預計下月舉行2020春季發布會，而iPhone 9（或稱iPhone SE 2）亦有開賣日期。傳聞已久的新一代iPhone SE，終於面世了嗎？

9to5Mac報道，已有不少證據顯示蘋果正準備3月舉行的春季發布會。而德國網站iPhone-Ticker獲得消息，蘋果將於3月底舉行「Special event（特別活動）」，估計是在3月31日，並會在4月3日開賣iPhone 9（或稱iPhone SE 2）」。

↓↓↓ iPhone SE 2近月傳聞 ↓↓↓

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Apple分析師郭明錤去年曾預測，新一代平價iPhone與iPhone 8設計相似，搭載4.7吋熒幕，3GB RAM並有64 GB和128 GB 儲存空間，有太空灰、銀色、紅色選擇，售價估計399美元（港幣約3100元）起跳。

該款機型不會有 Face ID 臉部辨識，但會使用與 iPhone 11 同級的 A13 處理器。

其實網名OnLeaks的著名爆料達人Steve H.McFly，曾放出疑似4.7吋iPhone SE 2外觀設計渲染圖，細節如下：

蘋果2020新春發布會還有更多超正產品？

其實過去幾年，蘋果都有在上半年舉行一次發布會，例如2019年3月25日舉行春季發布會，推出了Apple News+、Apple TV+、Apple Card和Apple Arcade等服務；2018年3月27日的發布會，主題則是教育和新款iPad。

9to5Mac又說，若蘋果於3月31日舉行發布會，期望同一周會發布iOS 13.4，加入了iCloud Drive共享，新的Memoji貼紙等。

（資料圖片）

另外，Apple分析師郭明錤稱蘋果會在今年上半年推出新的無線充電板，高端入耳式藍牙耳機，以及帶有剪刀式開關鍵的新款MacBook，估計亦會在3月的活動中發布。

資料來源：9TO5Mac、iPhone-Ticker