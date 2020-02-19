Instagram 10周年為何仍沒iPad版？IG CEO：因人手資源不足

每月坐擁超過10億活躍使用者的 Instagram（IG），在社交媒體界別屹立近10年間，除了手機版本提供獨有的應用程式，iPad 用家卻要使用「手機放大版」的 Instagram ，使用觀感上可說是強行把字體調至最大，感覺怪怪的。

有見及此，Instagram CEO Adam Mosseri 日前在 Instagram Story （限時動態）回覆用家提問，指公司亦有意開發 iPad 版本的 Instagram 應用程式，縱然團隊在去年擴增至400多人，但開發新平台的過程需要大量人手和資源，Adam Mosseri 表示，「Instagram 有很多事情要做，開發 iPad 應用程式還沒有成為我們的下一個最好的選擇。」

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然而數年前，iPad 有多個第三方開發的 Instagram 應用程式，例如Retro，但 Instagram 在2016年更改了其 API（應用程式介面），令到 iPad 這個平台再沒有專屬的 Instagram 應用程式。雖然如此，Adam Mosseri 亦指，對 iPad 版本的 Instagram 仍感興趣，可見 Instagram 並沒有緊閉開發 iPad 版本的大門，未來大家或可在 iPad 上使用合尺寸的 Instagram。