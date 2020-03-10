iOS 14新功能洩密 Apple Pencil手寫辨識 獨立app加強Fitness健身

【Apple iOS 14 傳聞】蘋果近期整理iOS 13.4 Beta 4 測試版同時，iOS 14又有新消息；早前曾報道在iOS 14中支援Apple Watch 加入血氧探測功能後，Apple將在新iOS中加入更多健康有關功能：Fitness健身及更多Apple Pencil支援功能、iPad更全面支援滑鼠操控。

近日有眾多iOS 14傳聞，在此整合一些更新消息。

Seymour：更多健身偵測 Fitness

解拆「Seymour」中發現，健身中加入更多圖示支援更多運動偵測 【Macrumors圖片】

外國科技網站解拆iOS 14開發版本發現，Apple開發中應用程式App，代號為「Seymour」計畫中獨立的App，於iOS 14，watchOS 7和tvOS 14中互換並配合 iPhone、Apple Watch中的「健身記錄」（Activity）自動偵測，而預計可能以「Fit」或「Fitness」 命名。

「Seymour」能自動偵測更多用家正在進行的運動訓練，解拆程式碼內的標誌圖示中，發現包括健身室中常見的運動項目，室內單車、跑步機訓練、划艇、伸展運動、力量訓練、戶外散步，跳舞及瑜伽等，追踪每個鍛煉項目進度，方便用家不用事前輸入就能自動偵測。預計此功能將加入iPhone、Apple Watch中的「健身記錄」加強功能。

PencilKit：Apple Pencil變手寫輸入

iOS 14或會開放Apple Pencil在不同介面使用，甚至變成手寫輸入法 【林勇 攝】

iOS 14測試版中另一發現：PencilKit，將會是一個應用程式介面（Application Programming Interface / API），簡單來說就是一個輸入程序，允許更多App使用Apple Pencil，能應用如最基本的文字輸入，在iOS 14用Apple Pencil進行文字手寫辨識或轉換文字，這是在直至iOS 13.4也未有包括的標準功能。據MacRumors透露，PencilKit允許更多第三方廠商開發Apple Pencil相關應用，而蘋果自家開發的「訊息」（Message / iMessage）、「郵件」（Mail）及「日曆」（Calendar）將支援手寫輸入應用。

iPad全面支援Mouse操控

據9to5Mac拆解iOS 14 Beta程式碼後報道，發現蘋果將在iOS 14上將全面支援無線滑鼠的指標（cursor），意味 iOS 14 / iPadOS 14上，會比已在iOS 13 的「輔助功能」設定中基本兼容滑鼠指標，與觸控螢幕睇齊成為基本操控方式。

iPad在新iOS / iPadOS 中終於全面支援滑鼠操控，據外媒拆解Beta程式碼後發現MacOS的滑鼠標示 【設計圖片】

iMessage 加「＠」Tag人

iOS 14中使用iMessage訊息，亦會加入近似Whatsapp中的標記聯絡人，輸入「@」後加入聯絡人讓對方注意的功能，雖然此功能在Whatsapp、Kakao Talk等通訊工具中已經加入，但在iMessage中加入此功能，算是邁向常用通訊應用的一步。

iMessage中貼近更多Whatsapp等功能（圖為iOS 13.4 訊息app）

另外，有傳Apple Watch Series 6 將加入「血氧儀」偵測功能，透過watchOS 7監測用家的血氧含量，出現低血氧含量Apple Watch會發出警報，通知用家甚至自動致電緊急求助熱線。

相關報道：Apple Watch Series 6引進血氧含量監測watchOS 7將升級救命功能?

資料來源：9to5Mac、MacRumors、the Verge