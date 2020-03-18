iPhone、iPad免費AR天文地理互動App　停課不停學親子學習必裝

【iPhone／iPad AR學習．停課不停學】新冠病毒肺炎（武漢肺炎／COVID-19）疫情持續，小朋友復課無期，家長們最頭痛莫過於要準備不同的課堂給予子女家中學習。其實除了線上授課外，亦可以在iPhone或iPad上安裝不同學習app，以別開生面的方式，與子女一同學習。就好像這個免費的AR app「Jig Workshop」，就利用AR（增強實境）的方式，過千件不同的AR物件，於現實的場境出現，更有趣的互動形式學習天文地理歷史常識。

用iPad來互動學習，對小朋友有趣亦吸引。（Apple）

有如一本AR百科全書的《JigSpace》以及附有過千件 AR 個物件存庫的《Jig Workshop》Apps，兩者結合使用便可以沉悶的知識課題變成⼀個個有趣的AR影像，而且可以依照互動指示來認識事物的原理；亦可以輕易⾃製AR影像，於《JigSpace》與朋友分享。

App內置數⼗款學習題⽬，包括科學、機械、⽣活、天⽂及歷史等知識，同時可以AR把任何空間變成教室﹐寓遊戲於學習。生活百科如⾨鎖、電池內部運作及原理？天文知識的從探索地殼之下，以⾄組裝曾到訪⼟星的卡⻄尼號（Cassini Saturn Probe），App不單會⼀⼀解答外，還可以讓玩家按步驟將它們拆解，觀察內部構造。

在家中看到小宇宙（iPad截圖）

用上AR的話，小朋友會否難上手呢？這兩個app都適合4歲以上的⼩朋友使⽤，小朋友只需選取有興趣的題⽬，就可以為3D影像進⾏定位。App就會利⽤鏡頭並指導你將畫⾯中央的⼗字指標，瞄準附近的⽔平空間，3D影像就在眼前！小朋友更可以可以隨時將圖像放⼤、縮⼩或扭轉⾓度，改變比例和視點。亦可以錄下眼前的 AR 影像，隨時與朋友分享有趣畫⾯。

最重要是2個app都是免費下載，就在這個停課時期，家長與小朋友一同學習之用就最合適。

iOS App：Jig Workshop（免費）、JigSpace（免費）