【肺炎口罩】網購小心！4款口罩含菌超標最多11.5倍　5招分辨好壞

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【多款口罩含菌超標】新冠肺炎（武漢肺炎，新型冠狀病毒，COVID-19）口罩難求，但網購口罩時要特別注意4款含菌量超標口罩，最多更超標11.5倍！

含菌量超標的口罩（一盒50個）售價200元至499元。（黃偉民攝）

海關今年1月27日起進行「守護者」行動，巡查、試購及檢視全港各區出售的外科口罩，並把樣本送往化驗所作含菌量測試。最新化驗報告顯示，其中4款外科口罩樣本細菌菌落總數分別超出標準上限的0.4倍至11.5倍。

↓↓↓ 4款含菌量超標口罩 ↓↓↓

該4款外科口罩均為50片盒裝，售價200元至499元；其中兩款包裝上標示的產地為土耳其及尼泊爾，另外兩款則沒有標明產地，但海關初步調查相信，沒有標明產地的兩款產品來自東南亞國家。

海關已拘捕位於銅鑼灣和灣仔4間藥房的3男1女負責人（28至40歲），他們涉嫌違反《消費品安全條例》。

海關提醒，長期佩戴含菌量超標的外科口罩，或會引致面部皮膚不適；對抵抗力相對較弱的老人、兒童以及免疫力較差的人士，吸入細菌後容易令氣管受感染，對健康造成潛在風險，呼籲市民馬上停用有關口罩。

網購口罩小心　教你分辨好壞

網上購買口罩款式眾多，質素參差，如果買錯未能防疫之餘，更可能影響健康，以下購買口罩注意事項大家要留意！

↓↓↓ 購買口罩5大注意位 ↓↓↓

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即使買了口罩防疫，也要小心保存，事關回南天將至，口罩隨時發霉變壞！專家就有口罩保存建議，而且原來有些物品不能與口罩放在一起，否則隨時破壞口罩！

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