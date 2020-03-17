任天堂 Switch 遭全線破解可玩翻版　工具只需85元？

所謂「道高一尺、魔高一丈」，這用來形容遊戲機界的破解攻防戰可謂最合適不過，早前任天堂遊戲主機 Switch 曾遭破解，後來在任天堂積極封堵漏洞之後，新版本的 Switch 曾保持「金身」一段時間。然而就在日前，破解團隊取得突破性進展，全線全型號 Switch 又變成可破解了。

今次發布破解成果的，依然是上次破解工具的負責團隊 Xecuter，據他們在官方網站所言，他們將會推出 SX Core 以及 SX Lite 兩種破解晶片，前者可以破解任何 Switch，而 SX Lite 則只可以用來破解 Switch Lite。

SX Core 以及 SX Lite 兩款破解晶片將在今個星期內開始在網上預售，定價分別為 ＄10.88 美元及 ＄9.88 美元，安裝晶片後的 Switch，將可以運行自制系統，ISO 格式的 Switch 盜版遊戲當然也不會是問題。

然而必須提醒大家，破解 Switch 本身伴隨了「磚機」風險，在香港更是違法行為，另一方面，任天堂一旦發現 Switch 被破解，就會將之永遠列入黑名單，往後的日子也只能玩單機遊戲，是否划算真的任各位自行定奪了。

資料來源：Xecuter、cnbeta