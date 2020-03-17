任天堂 Switch 遭全線破解可玩翻版　工具只需85元？

數碼生活
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所謂「道高一尺、魔高一丈」，這用來形容遊戲機界的破解攻防戰可謂最合適不過，早前任天堂遊戲主機 Switch 曾遭破解，後來在任天堂積極封堵漏洞之後，新版本的 Switch 曾保持「金身」一段時間。然而就在日前，破解團隊取得突破性進展，全線全型號 Switch 又變成可破解了。

今次發布破解成果的，依然是上次破解工具的負責團隊 Xecuter，據他們在官方網站所言，他們將會推出 SX Core 以及 SX Lite 兩種破解晶片，前者可以破解任何 Switch，而 SX Lite 則只可以用來破解 Switch Lite。

SX Core 以及 SX Lite 兩款破解晶片將在今個星期內開始在網上預售，定價分別為 ＄10.88 美元及 ＄9.88 美元，安裝晶片後的 Switch，將可以運行自制系統，ISO 格式的 Switch 盜版遊戲當然也不會是問題。

然而必須提醒大家，破解 Switch 本身伴隨了「磚機」風險，在香港更是違法行為，另一方面，任天堂一旦發現 Switch 被破解，就會將之永遠列入黑名單，往後的日子也只能玩單機遊戲，是否划算真的任各位自行定奪了。

資料來源：Xecuter、cnbeta

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