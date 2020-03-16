【仁王2】NIOH2 真柄直隆BOSS攻略 弱點及招式解拆

《仁王2/Nioh 2》真柄直隆身為戰國時拿大太刀的狂暴武人，在遊戲中再加上妖人化，霸氣迫人。其難度也是比以往的Boss稍為提高，一不小心便會被秒殺。

基本要點：

真柄直隆在單手型態時並不難打，只要解拆到他的迴旋三連便無問題。關鍵是他第一次常闇化時會拿出妖化左手，此型態就算脫離常闇，其招式都會變多。接近戰可以說是刺激的Boss，但他其實對於繞背攻擊沒有很大的免疫力。在妖手型態時，妖手本身也成為了弱點，固此逆時針走位會比較建議，打手除了傷害大，爆結晶時更能令他硬直。在切換常闇/解除常闇時，真柄直隆只會作一個踏冰的防禦，看準時機可以貪很多刀。不過在常闇化時務必要注意大技七旋斬，一個不留神便會被秒殺帶走。

關鍵招式解說

變化三連斬

有多種模式的三連斬，可能是橫斬起手或者是劍氣直斬起手，之後再連接兩下直斬，或者第三下變成大技地拔刀。劍氣直斬起手的話有機會在第一下便收手，橫墊步迴避後雖然是可以反擊，但因為有機會出第二刀，要習慣看清楚動作才行動。當真柄直隆斬下三刀便是較安全的反機時機。

落下冰爆刀

垂直飛身跳起然後落地斬，除了直線範圍之外，中距離的前方地面更會產生冰爆，傷害高但空隙也很大，迴避後可安心反擊。因為冰爆是中距離，如果距離真柄直隆不夠近橫墊步會迴避不到。想安定點可以橫翻滾，之後仍有時間反擊。

迴旋三連

真柄直隆的麻煩招式之一，舉起大太刀廣範圍迴轉三次。擋一刀已經消耗很多精力，全部用擋的話很大機會被崩解。起手極快，中距離時一看到便要向後翻滾迴避，如果在至近距離建議繞到他背後位置。當掌握到墊步的無敵時間，在第三刀時可以墊步突入反擊。

疾走一刀

真柄直隆的麻煩招式之一，疾走到主角身邊橫揮出一刀。可以擋下來或抓準出刀一刻的時機墊步迴避，最初形態時有時間反擊。如果在妖手形態，完結時有機會連接迴旋三連或落下冰爆刀，安全點就不要反擊他了。

登龍劍‧冰

妖手形態時的招式，雙手舉高大太刀之後直斬出冰氣。簡單的直線攻擊，橫墊步迴避後便可反擊。

爆冷神掌

妖手形態時的招式，發出白色氣，用妖手衝前突擊的擒拿技。衝前距離頗長，近距離的話向後翻滾都會中招，安定的便是橫墊步或橫翻滾迴避。近距離貪刀時看到他出此招有機會來不及翻滾，但成功迴避時也是反擊時機。

大技 - 地拔刀

有機會直接使出，或者在三連斬的第三下使出。出手時會插刀在地，之後大力拔出巨冰。起手時機很慢，使用迅守護靈的話要等一會才特技反擊。掌握了便是反擊的大好時機。

大技 - 冰震

妖手形態時的大技，按壓地面召出冰層，然後再按一下冰爆。發生時間有點像地拔刀那樣慢，用迅守護靈特技反擊的話要延遲輸入。冰爆範圍不小，但時間夠都可以橫翻滾來迴避。

大技 - 七旋斬

真柄直隆在常闇時的最強大技，左手召出另一把冰大太刀，雙刀無雙亂舞。傷害極大，連續命中會被秒殺，擋格也很易崩解。最理想便是第一下就特技反擊，但要求高度集中，風險很大。而且此招起手極快，近距離常常一發覺已遲。安定的打法便是在常闇化時引誘他出此招，看準刀與刀之間的時機來特技反擊。