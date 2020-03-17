AVITA 推抗疫學生筆電優惠　12.5吋金屬新機＄2690 有交易？

因為一場新冠武漢肺炎疫病，全港學校停課，教育界突然間興起遙距教學，一部電腦頓成必須品，有些學生甚至要與家中大人爭電腦用以做功課。不過要買一部電腦也並不一定要大灑金錢的，本地筆電品牌 AVITA 就趁著肺炎停課期間推出「停課不停學」優惠，讓學生們得以用七折優惠價購買新款筆電。

今次的優惠機款為最新推出的 AVITA Liber 12.5 吋屏幕版本，不過如果經過 AVITA 自己的網上商店購買，就只能以原價＄3790 購買，想要以七折入手，就要向 AVITA 的特約經銷商埋手。

如果想要網購的話，豐澤 eShop 會是一個不錯的選擇，現在其售價已調整為＄2690。（圖 豐澤）

講講今次特價的 AVITA Liber 12.5”，作為學生用機真的相當適合，除了平價，最大優點乃其規格真的不強，只有 Celeron N4000 處理器及 4GB RAM 配置，用來當作文書用、閒時上網睇睇片尚可，如果要應付遊戲等用途，這處理器就有點力不從心了 － 故可以讓家長放心給學生們使用了？

AVITA Liber 12.5" 2020 版本的最大賣點在於夠纖薄，而且採用多彩金屬機身，不計規格的話，真的可以吸引不少人（圖 AVITA）