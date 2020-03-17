在 iOS 14 中找到線索　證 iPhone 9 或有更大屏幕型號？

雖然 Apple 還未公布任何有關傳聞中 iPhone 9／iPhone SE2 的消息，但在各方的流出當中，這部平價版本的 iPhone 存在的可能性頗大，而最近更有人在 iOS 14 的源碼當中找到端倪、預示「iPhone 9」不止一個型號。

稍早前，本應未被發放的 iOS 14 Beta 版本在網上流出，除了一些新功能之外，外國網站 9to5mac 更在源碼中找到了相信是指向一部更大屏幕 iPhone 9、亦即是 iPhone 9 Plus 的證據。

原本一直只傳出會有 iPhone 9／iPhone SE2，如今卻又可能不止一部，各位果迷又要陷入選擇困難症了嗎？（圖 OnLeaks）

從過去中的流出所知，iPhone 9 的設計與配置基本承襲自 iPhone 8，保留 4.7 吋 LCD 屏幕、Home 鍵以及背面的單鏡頭，只不過就會採用更新銳的 A13 Bionic 處理器；至於今次被發挖出來的 iPhone 9 Plus，則應該是延續 iPhone 8 Plus 設計，使用的是 5.5 吋大屏幕，背面亦會採用雙鏡頭。

iPhone 9 與 iPhone 9 Plus，正好延續了 iPhone 8 系列的設計（圖 Apple）

由於加入實體 Home 鍵位的關係，iPhone 9 與 iPhone 9 Plus 都預料會採用舊式的 TouchID 解鎖，加上傳聞中極為親民的價格，外界普遍認為 Apple 推出 iPhone 9 可以有效吸納低預算用家的青睞，甚至可以推動仍在使用較舊型號如 iPhone 6、7 的用家們換機。

資料來源：9to5Mac