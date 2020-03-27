Harman Kardon AURA STUDIO3藍牙喇叭試玩：幻彩FING燈光低音感強

新型冠狀病毒（武漢肺炎、COVID-19）疫情未見平緩，政府還公布了「禁酒令」市民外出消遣娛樂意欲進一步減低。在家無論工作定休息好多人都習慣聽住音樂，這段期間一部好的音響設備變得更重要，美國品牌Harman Kardon新出的Aura Studio 3第三代藍牙無線喇叭方便易用，可能是家居聽歌不錯選擇。

Harman Kardon的Aura Studio出到第三代，好多聽歌友都有疑問到底還有什麼能進化？而廠方就以實際行動來作答案，這個Aura Studio 3拿上手質感沉厚給人一種「足料」的感覺，而的而且確這一次Harman Kardon把低音喇叭（subwoofer）的功率由30W升級至100W，設計上擴音器也在下方，整個溝造都能有效大幅增加低音感，聽電音和搖滾樂時明顯能得到磅礡的重低音體驗，這是一般藍牙喇叭沒有的音色，對低音有追求的用家應該會感到滿意。由於擴音器不是在前方，Aura Studio 3能帶來360度的音效，擺放在家中任何角落也無阻聽歌享受。

Harman Kardon AURA STUDIO 3藍牙無線喇叭黑色玻璃設計感覺十分有格調。

燈光效果是這次新機一大賣點。（胡劍威攝）

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+ 5 + 4 + 3

外型設計上Aura Studio 3也極之突出，流線黑色玻璃外殼，簡潔得來重點在於能透出底盤的燈光，當播放音樂時會有波浪光影效果，隨音樂節奏而變化觀感非常Cyber。Aura Studio 3為用家同時提供視覺和聽覺享受，惟一問題是機身體積較大及略為重手，不過放在家中理論上不會經常移動，要能做到光影效果有如此體積也無可厚非。