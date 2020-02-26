耳機開倉 JH Audio CM耳機 26折起．ORB日本手製線1K入手

【耳機開倉】耳機裝備動輒一萬幾千，每年推陳出新，那追得晒？好在代理商不時都會開倉清舊款機的試玩demo，迎接新貨推出。2月29日，荔枝角一家個人音響代理會做一日限定開倉，即睇全場重點筍貨。

開倉代理名為Soundwave Audio 各位可自行上網搜尋其網頁／facebook

JH Audio 是 舞台 CM custom 耳機發明人Jerry Harvey的個人品牌，無數舞台巨星都是使用其訂製耳機登台。而近年其商品亦普及至一般大眾，多款經典型號推出「公模版」（即是買回來人人都戴得好、不用訂製），10款不同單元數、聲音風格的款式，最平26折、$1600 起有交易！筆者個人就推介 JH 16v2 Pro （$10,800減至$4,000），4K玩10動鐵認真吸引。而且買滿4K的JH耳機，會再送日本品牌Vannuys 保護袋，抵。

下面是其他開倉發售的JH Audio CM耳機，由於部份原為提供給客人試戴用的demo，所以機殼設計及顏色都會跟圖片不一樣，且數量有限；特此利申，買不到也不要找我尋仇。

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ORB Clear Force 升級線．日本技師手製

日本ORB多款demo耳機線清貨，包括各款插頭的Clear Force Premium、HD800/HD650專用的Clear Force等，全部一千蚊有找！

Clear Force Premium

美國格林美混音師創立 CTM高階耳機

來自美國西岸的品牌CTM，同樣是搞明星耳機起家，其耳機及升級線真材實料，本來就相當抵玩，開倉價後就更強CP值。比如9動鐵單元的CTM Da Vinci IX，就由萬三減到5千。

9動鐵單元 CTM Da Vinci IX 耳機 原價:$13,800 / 開倉價:$5,000

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Soundwave Audio開倉體驗日詳情

日期：2020年2月29日

開放時間：上午11時正至下午6時

地址：荔枝角長順街7號西頓中心3106-3107室

付款方式：現金（購物滿$1,000方可使用信用卡）