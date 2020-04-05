YouTube出擊挑戰抖音TikTok！將推短影片Shorts反攻青少年網民

根據《The Information》引述消息來源報導，Google旗下影音平台YouTube計畫推出名為Shorts的短影音內容服務，希望能與目前大受全球青少年喜愛的短影音App TikTok（抖音）一爭高下。

前多數短影音服務都是以獨立App形式呈現，YouTube似乎希望將Shorts整合在本身Android、iOS平台應用程式內，讓使用者能直接使用已授權的YouTube Music音樂，進行短影音的內容創作。以目前YouTube累積每月高達20億活躍人數的使用表現，或許能透過長度短、更能達成吸睛效果的短影音內容增加更多觀看流量。

Shorts推出後，即可補足YouTube缺少的短影音內容類別，讓YouTuber可以透過Shorts做內容的快速曝光及粉絲互動等不同操作。

YouTube計畫推出名為Shorts的短影音內容服務，希望能與目前大受全球青少年喜愛的短影音App TikTok一爭高下。（Kon Karampelas on Unsplash）

內容平台向缺少的內容開疆闢土，從2018年Instagram推出IGTV、Facebook推出名為Lasso的短影音服務就明顯可見，畢竟不同長度的影音內容可應用的商業場景、內容創作、推廣曝光都完全不同。

像是Facebook進軍短影音市場，期望爭取更多用戶人數與使用黏著度。另一方面，Facebook也維持經營播放時間更久的長影音內容，預期透過更多原創內容增加觀看量，吸引更多廣告合作。

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向TikTok下戰帖，爭取更多年輕用戶

根據App Annie一月份的報告顯示，TikTok在過去兩年中的用戶增長率超過125％，目前已擁有超過數億用戶，形成一股不可忽視的網路文化。

YouTube加入短影音內容的競爭，顯然是要與目前快速成長的抖音海外版TikTok相互較勁，期望透過Shorts服務爭取更多年輕用戶的成長機會，並讓YouTube能串接更多內容與使用模式。

TikTok在過去兩年中的用戶增長率超過125％，目前已擁有超過數億用戶。（Kon Karampelas on Unsplash）

此外，TikTok中的許多知名網紅同時在YouTube擁有大量粉絲，也會透過YouTube增加作品的曝光，因此，若YouTube推出短影音內容的頻道，勢必將影響網紅對內容曝光的策略及流量導向。

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