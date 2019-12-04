數據分析10大台灣Youtuber　黃阿瑪、阿翰唔上榜　前三甲全部爆冷

近年來各類YouTuber紛紛崛起，從遊戲類、知識型、美妝到親子等通通有，近日就有網友整理出這些創作者近30日的影片觀看量，排名結果卻出乎觀眾意料。

有網友日前在PTT八卦版上發文，他指出，現在YouTuber當道，頻道滿街都是，由於很多觀眾即便按下了「訂閱鍵」，但事後根本不會觀看影片，也鮮少人會特地按退訂，因此「訂閱數」不一定就能成為YouTuber熱門與否的真正指標，「頻道影片觀看量」才是關鍵。

分析網站日前公佈「台灣Youtuber近30天觀看量」前80名。（Upslash@nordwood）

原PO根據分析網站「Noxinfluencer」數據，扣除新聞媒體以及各官方音樂平台，整理出截至11月30日「台灣Youtuber近30天觀看量」前80名，然而前幾名並非大家熟知的蔡阿嘎、阿滴英文和上班不要看等頻道，排行結果出乎大家意料。以下是截至11月30日，台灣各YouTuber頻道近30天觀看量前10名（按圖▼）

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由此可見，前10名的頻道種類多是「人物與部落客」和「娛樂類」，原PO也提醒，列入這個名單的頻道都是登記在台灣的，但創作者和主要客群不一定就是台灣人：「第一名的小穎美食，影片留言是英文為主，主要觀眾群應該不在台灣。」而像是黃阿瑪的後宮生活、愛莉莎莎因為頻道是登記在「其他」地區，故不在此列。

原PO表示，從這些數據來看，許多頻道雖然點閱數有破百萬，但卻和影片的觀看數不成正比，可見人氣和熱門度已經掉了很多；有些頻道可能訂閱數比較少，卻可能因為影片更新速度快、觀眾黏著度高，觀看數才會因此被衝高。

黃阿瑪的後宮生活因為頻道是登記在「其他」地區，故不在此列。（Facebook@黃阿瑪的後宮生活）

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此外，Noxinfluencer亦分析了各YouTuber的廣告收入和業配合作收益，每個月從20萬到100萬以上的都有，落差不小，不過網站分析的價碼僅供參考，和實際的數字恐怕還是有差距。排行一出，不少網友對結果表示表示驚訝，「前10名只看過2個，是不是老了」、「彭昱凱第一次知道，觀看數也太扯」、「小朋友很喜歡同一支影片看100次」、「誰是小穎？誰是喪屍老爸？」、「莫彩曦是美國人竟然登記在台灣」、「阿翰呢」、「阿神的出片量跟鬼一樣」、「沒有張家兄弟」。

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