弱波石藍芽喇叭愚人節惡搞變事實！眾籌極速達標　另一款仲誇張……

今年的愚人節消息雖然因為肺炎疫情關係，沒有那麼鋪天蓋地，但還是有幾個很優秀的愚人節商品橫空出世，像是 ELECOM 所設計的這款「消波塊（弱波石）藍芽音響」，嗯～沒辦法去海邊，也可以聽聽海的聲音呀～

由 ELECOM 官方推特在日本時間早上九點所發布的神祕商品「消波塊藍芽音響」，同時間也在募資網站上開啟 30 萬日圓的募資企畫，結果居然一個小時之內就成功募到達標金額，於是 ELECOM 在日本時間下午兩點宣布本商品確定製作。雖然官方看起來是被大家猛烈的支持力道嚇得不輕，所以才確定要生產這款商品，推文中說「#因為是愚人節要說點小謊但這是真的。想說愚人節就來推個企劃結果沒想到真的達成目標金額，我已經搞不懂什麼才是真正的謊話了（笑）」

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但還好這款商品是真的有在進行開發作業，而且已經進行了三年，可以說是基於興趣而開始的企劃，也不停的追求更好的音質以及功能性，並且持續試作中，終於得以將這款商品以這樣的方式呈現給大家。實際商品預計以 3D 建模重現消波塊的細部，塗裝上也會以石頭本身的質感為主。

ELECOM 同時還有另一款商品「比普通耳機大六倍的耳機型音響」正在募資中，目前也已經超過目標金額（100 萬日圓）了，但這個真的有機會商品化嗎（笑）但比起耳機型音響，編輯真的會比較想要消波塊音響，而且推薦台灣中部某宮廟跟 ELECOM 簽個客訂契約，生產專屬款式，應該會賣爆吧......

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