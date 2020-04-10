【中國移動香港網店 Apple產品復活節優惠】肺炎疫情下難免減少外出，但逛網店隨時有驚喜，有電訊商推出復活節淨機優惠，毋須上台直接買淨機走，iPhone 11系列、iPad及iPad Pro都有減價，由HK$500-HK$1800不等，更有禮品贈送！

中國移動香港網上商店：CMHK 網店 推出 復活節限時優惠，主力推出Apple手機、平板產品，全部是2019年推出的型號：iPhone 11 （64、128、256GB）、iPhone 11 Pro（64GB、256GB、512GB）、iPhone 11 Pro Max（64GB、256GB、512GB）、iPad 10.2吋（128GB）及iPad Pro 11 （Wi-Fi + 4G）1TB。

▼▼以下詳細睇各項優惠價▼▼

+ 7 + 6 + 5

優惠中以iPhone 11系列，iPhone 11 64GB（黑、白、紅、黃、紫、綠色）最少減$500，iPhone 11 Pro 64GB減＄1000、iPhone 11 Pro 256GB減＄800，iPhone 11 Pro 512GB更劈$1600最抵玩！另外iPad 10.2吋 128GB亦減$800、iPad Pro 11吋1TB 4G+Wifi版由HK$11799減至$9999，即減機價$1800。 部分iPhone型號更加送手機SIM卡通用卡套及收納盒。

必須同意開盒

以上復活節優惠以防止炒賣圖利，CMHK會於送貨前由職員打開包裝盒及啟動手機，買家必須同意才能完成交易，適合買機自用者。