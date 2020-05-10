居民抗議手機發射站建在家附近　結果換來完全斷網？

現在的智能手機透過 3G、4G 上網相當方便，但無線訊號在大眾認知中卻是有害居多，台灣有居民就因為不滿手機訊號發射站建在家居附近提出抗議，最終「求仁得仁」 － 發射站是停運了，手機也沒訊號了。

事源在今年年頭，台灣彰化縣柑井里，有新地主買下地皮、拆除舊廠房的時候發現在地皮範圍內原來建有手機發射站，故通知當地居民，殊不知引來柑井里里民的激烈抗議。

不少人認為手機發射塔發射的訊號對人體有害（圖 CSBC）

其實在香港，也有不少發射站建在人口密集位置，例如 3HK 早前就為我們展示過其在鉤鑼灣中心地帶的天台 5G 發射站基建：

出於對里民意見的尊重，地主最終聯絡中華電信、台灣大哥大以及遠傳等台灣三大電訊公司要求拆除發射站；然而要維持基本服務，發射站必然存在，於這幾個月期間電訊公司又未能找到新地點設置發射站，迫於無奈之下只能在近日停止了發射站訊號運作。

反對發射站建設的里民在發射站停機後就自食其果，因為在此之後柑井里至少有一半範圍完全收不到手機訊號，莫講是上網，連打語音電話都不行，於是柑井里里長就決定召開新一輪的里民大會，於 5 月 12 日決定發射站的最終去留問題。

據台灣媒體報導，目前所知當晚可供里民選擇的方案有二：

一、所有發射站撤出，屆時手機將會完全無法撥接電話及連上網絡，要與外界聯絡都只能靠固網電話

二、發射站規劃在柑井里的某處新地點，而每月收取的租金做為柑井里社區發展基金，可利用於：急難救助、獎助學金、老人平日供餐等等

資料來源：中時電子報、facebook