超強免費影相App！免退地直接「剪貼」物件到Photoshop

【Photoshop神器 手機剪貼App】在Photoshop剪裁需要的影像，大家通常都會使用手動為主的「套索工具」或有一定AI支援的「快速選取工具」來勾勒出所需影邊緣來建立選取範圍。但有了法國開發的此AR手機App，用家可以跳過這個需要小心翼翼的的「退地」程序了。

法國巴黎程式員Cyril Diagne身兼藝術家同設計師身份。Diagne近日在個人Twitter分享他開發的AR 擴增實境技術手機App的使用短片示範，它竟能做到「剪貼現實」（點擊放大圖片細睇詳情）：

你無睇錯，Cyril Diagne此隻AR手機App同時具有機器學習 （Machine learning）技術，可以將手機鏡頭拍底的現實物件（圖中盆栽）直接複製成AR影像物件，並貼上Photoshop之類執圖執相軟件。整個過程還要像「放低」般直接，只要手機鏡頭面對着電腦螢幕，AR物件運行一會後便會出現在圖像編輯軟件介面上。另一個「複製」記事簿的示範（點擊放大圖片細睇詳情）：

無人可以百份百肯定Cyril Diagne這條片是真正的手機App使用情況，可能只是以特技後製呈現的CG範例。不過Diagne絕非吹水，相關手機App開發概念已發佈到GitHub。Diagne表示應用程式目前處於原型階段，它結合了AR和BASNet機器學習技術，把影像「複製」和「貼上」的步驟是分開，各有不同技術原理來達致。

簡單講，用手機鏡頭拍攝照片時，BASNet機器學習支援的AI人工智能會自動識別，再以AR物件形式剪裁出現實世界中的物體，此程序是之為「複製」。接下來，BASNet跟另一種稱為OpenCV SIFT的技術結合，令手機和電腦同步，從而讓用家只要把手機對準電腦螢幕上顯示的執圖軟件指定位置，即可完成「貼上」程序。

技術解釋：

And again, the OpenCV SIFT trick to find where the phone is pointing at the screen.



I also packaged it as a small python library: https://t.co/en0EyGSklp



Send a camera image + a screenshot and you get accurate x, y screen coordinates! pic.twitter.com/OOCFrrZseZ — Cyril Diagne (@cyrildiagne) May 3, 2020

所有這些技術和操作機制都整合到Diagne為其手機設計的App中，結果令人震驚。手機將影像AR物件自現實世界「裁切」出來大約需要2.5秒，而將物件粘貼到Photoshop文檔中，則只需要4秒。

AR物件剪貼背後的程式代碼可於GitHub上下載，但要注意代碼目前只屬研究原型，而不是面向普羅大眾消費者的功能。如果Adobe未來真的把此App整合至Photoshop中，絕對是用家之福。

完整影片：

資料來源：Petapixel