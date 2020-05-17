【美女郊遊遊】盤點陳欣妍沈殷怡驚險秘境　拍片法寶無阻挑戰極限

夏天是個充滿活力的季節，嫌行山、海灘游泳過於千篇一律，不如參考《美女郊遊遊》的刺激行程，跟著陳欣妍和沈殷怡發掘香港秘境和挑戰自我吧！ 但如同主持陳欣妍和沈殷怡強調，以下高危活動都須有專人帶領和做足安全措施，別貿然自行前往！

沈殷怡和陳欣妍在《美女郊遊遊》宣傳片以三點式上陣，引起全城熱話，後來節目表示三點式行山只是愚人節玩笑！（ViuTV截圖）

西貢東龍島飛索滑行

很多人以為飛索活動只會在東南亞叢林地區出現，但其實西貢東龍島也有崖上飛索滑翔，沈殷怡和陳欣妍在《美女郊遊遊》中便由專業教練帶領，飛越懸崖峭壁，同時欣賞西貢獨特的奇石風貌，不過過程僅僅5秒，要慢慢欣賞美景便要留在完結了。

活動還包含沿繩下降體驗，參加者需從崖頂游繩而下，挑戰膽量和體力，認真要量力而為，因為行程體驗連教練約$600，並需要提早預約，若太害怕而「臨時縮沙」未必可獲退款呢！

參加者要飛越懸崖峭壁，過程僅僅5至10秒！（《美女郊遊遊》@ViuTV截圖）

西貢四疊潭跳潭

位於西貢的四疊潭須經大浪西灣前往，路程只是20分鐘，沿途風景優美，山路也不算難行，但要留意山澗濕滑，雨季尤其小心不要失足跌落河流。

四疊潭和千絲瀑一帶景色優美，但注意石澗濕滑易生意外。（《美女郊遊遊》@ViuTV截圖）

《美女郊遊遊》賣點是挑戰女神形象，當然不會讓陳欣妍和沈殷怡輕輕鬆鬆行山啦，節目安排她們在四疊潭瀑布頂跳下，光是看到十公尺高的岩壁已讓人抹一額汗，但沈殷怡和自認膽小的陳欣妍居然完成挑戰，令觀眾刮目相看！

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一再強調：跳潭是高危活動，不諳水性和沒有教練帶領下切勿進行，加上雙鹿石澗和四疊潭不時有行山意外，別因山路易行而輕視呢！

九龍獅子山游繩下降

《美女郊遊遊》一連十集帶兩名美女主持完成各種試膽challenge，一向膽小的陳欣妍由第一集飛索滑行嚇到「臨時縮沙」，到最後一集克服畏高，從獅子山頭游繩下降到崖底，讓工作人員和觀眾都大讚有進步！

獅子山游繩下降並非常規活動，沈殷怡和陳欣妍也是透過私人教練指導下完成，除了要做足安全措施，她們甚至先在山下斜坡練習，減低受傷風險。

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