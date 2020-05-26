LG 8K OLED電視加入G-SYNC打機更爽、新電影模式貼近戲院享受

繼Samsung、Sony外，就連LG都將最新8K OLED電視帶來香港，而且將最高電視屏幕技術都加入新系列之內，無論打機、睇戲都比以往出色。不過售價又如何？立刻睇睇。

今次LG推出多款新電視，旗艦級一定要數LG OLED TV ZX系列，特大88吋8K OLED屏幕配備白銀色座架，而且屏幕只有僅7.8mm極纖薄，顯示最高水準的Real 8K解像度，而且它明暗對比值比CTA（美國消費科技協會）為8K電視定義的慣用標準更高，光暗對比比一般OLED電視更加分明。不過亦因為旗艦級的質素，售價亦都非一般，售價近30萬，要靚真的需要付出不少代價。不過同時亦推出了稍為入門級的8K電視，NanoCell TV NANO95系列，全陣列控光結合納米技術，於廣闊角度展現8K的Nano IPS屏幕，售價就明顯親民得多，65吋8K Nano95售價只約3萬8千元，相信一般家庭較易負擔。同時亦推出合適香港「斗室」設計細吋數的OLED電視，48吋4K解像度的OLED TV機身更小巧，一般家庭都非常合用。

LG今年頂級旗艦8K大電視，售$299,800。（林勇攝）

睇戲打機更好體驗

解像度、對比度有多高，相信對不少用家來說只是最「基本」的要求，今次幾款系列都加入了不少提升打機、影視質素的功能，如升級至 Dolby Vision IQ 頂級 HDR 技術，電視會按照環境光源即時調節畫面，加上AI聲學調音功能令畫面與聲音自動按家居環境度身訂做最佳效果。另外，今次新機加入了Filmmaker Mode，與電影人合作微調由影像顏色、片幀（24p）都會貼近原本電影質素，更有電影院感覺。

↓↓↓↓Filmmaker Mode與一般模式分別（點下圖放大）↓↓↓↓

對於機迷，很多人寧可用電腦屏幕都不想用電視玩，最大原因正是影像delay的問題。今次LG 8K及4K的OLED電視系列（ZX, GX, CX 及 BX）都配備了一般電腦屏幕才有的NVIDIA G-SYNC功能，不會再閃屏、撕裂的高影像流暢度下打機。

最平對應G-SYNC的4K OLED電視正是55吋LG OLED TV BX，只需約2萬3左右，與一般市面對應G-SYNC的屏幕（27至32吋）都要萬多元來比較，LG的確都算抵玩。

罕有地加入了NVIDA G-SYNC效果，打機體感更好（林勇攝）

智能家居中心

今年推出的LG電視都擁有ThinQ AI智能技術，可以於電視的webOS智能家居界面中，用家簡單地控制家中智能家電，化身成一站式智能管家。不單支援Apple Kit及Apple AirPlay 2，部份型號更支援語音操作（英語指令），只需叫一句 「Hi LG」就可以喚醒系統，加上不同指令來操作。