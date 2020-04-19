Samsung 電視紙皮箱包裝好實用？官方設計摺成貓屋又得書架亦得！

【Samsung 電視紙皮箱】應該有不少人都有購買大型電器的經驗，但在享受新電器前，每次都要先處理一個麻煩的問題，就是電器運送時使用的紙皮包裝。大型的紙皮箱莫說要放在家中，就連想扔到垃圾站（房）都要花大量功夫。Samsung 有見及此，改良了旗下的電視包裝設計，讓消費者可以靈活重用紙皮箱，甚至可以改造成寵物屋。

Samsung 新電視環保包裝

Samsung 不久前發表了 2020 年新系列的 8K 和 4K QLED 電視，其中有三款設計特別的系列：The Serif﹑The Frame﹑The Sero，正是將會採用新環保包裝的產品。Samsung 把傳統的紙皮箱包裝，加上點陣設計，消費者可以沿線輕鬆的切割和摺疊紙箱，重新組合成其他生活用途的產品，如茶几、寵物窩、雜誌架等。

Samsung 新系列的電視價格定在較高的水平，加多一個紙皮貓屋能成為入手的誘因嗎？（Samsung 圖片）

這個顏色的確吸引，Samsung 其實可以考慮單獨出售（Samsung 圖片）

紙皮產品的代表作（Nintendo 圖片）

參考 Labo 設計？

玩紙皮盡非 Samsung 首創，說到活用紙皮的產品，不少人第一時間應該都會聯想到 Nintendo Labo，不過 Labo 是要付款購買的配件，而 Samsung 的紙皮箱即是把原來的包裝，加入環保元素靈活運用，筆者認為改造紙皮的過程也能提供不少樂趣。

Samsung 紙皮小家具

消費者把紙皮箱改造後，可以變成貓屋﹑雜誌架﹑茶几等，而包裝上也加入了 QR code，可以查看 Samsung 設計的改造指南，想改造成什麼全由消費者決定。不過，跟官方指南改造的產品，會有一個 logo 和電視系列名稱在當眼位，或者可以用噴漆再個人化設計一下。

資料來源：The Verge