WWDC 2020 Apple 蘋果全球開發者大會將在香港時間 6 月 23 日至 27 日舉行，iOS 14 如無意外將會在 WWDC 2020 正式登場，不過從宣傳品以 MacBook 作重心來看，似乎真有機會如傳聞一樣，推出 ARM 架構的 iMac 電腦，甚至傳說中的 Apple Glass 登場亦未可料！以下就為大家整合 WWDC 2020 總點傳聞。

WWDC 20 Apple 蘋果全球開發者大會 Keynote 主演講將會在香港時間 6 月 23 日 01:00（香港時間 22 日深夜），在 Apple Developer app 及 Apple Developer website 上正式舉行，所有開發者將可以免費參加。因應新冠疫情，今次亦是 Apple 首次以全網上形式舉辦 WWDC 開發者大會，似乎因為這個緣故，今次的保密工作亦比往年來得周詳，暫時為止已經漏出可以確實的資料實在不多，以下就是部份重點傳聞。

Mac 電腦宣布改用 ARM 架構：80%

今次 WWDC 20 毫無疑問將會以 Mac 為重心，大家可以見之於有關 WWDC 20 的所有宣傳品。Apple 傳聞將會宣布開發以 ARM 架構（iPhone 及 Android 處理器相同的設計架構），取代現時以 Intel iCore 架構為主的處理器，預計實際上配備 ARM 處理器的產品將會在 2021 年才正式登場。

WWDC20 極可能宣布 Mac 電腦改用 ARM 架構處理器，而今年度 iMac 亦可能在 WWDC 中登場。（MacRumors）

改用 ARM 處理器的 Mac 電腦，將可以在更低功耗的情況下提升處理速度；而第一批產品將可能配備跟年底 iPhone 12 系列相同的 A14 處理器，外加 Apple 自家的 GPU 及神經元引擎。

新 iMac 公布使用 iPad Pro 設計：70%

作為以 Mac 為重點的發布會，Apple 很有可能在 WWDC 20 上重布新一代 iMac。傳聞中新 iMac 將會使用 iPad Pro 的設計語言，例如更窄的邊框設計。新 iMac 除了會加入 T2 處理器作保安工作外，亦可能加入 AMD Navi GPU 及全 SSD 儲存，取代昔日的混合式存儲。Intel 在 4 月公布「Comet Lake」處理器，預計將會出現在新 iMac 之上。

iOS 14 改名 iPhoneOS 14：60%

爆料者 Jon Prosser 日前率先暗示 iOS 14 將回歸基本以 iPhone OS 命名。（Jon Prosser）

macOS 可能是今次 WWDC 20 的重點，不過 iOS 14 的傳聞還是一樣引人注目。其中知名爆料人 Jon Prosser 日前率先暗示 iOS 14 將回歸基本以 iPhone OS 命名。傳聞有一定合理性，畢竟 Apple 早已經將 iPadOS 分家，問題是 Jon Prosser 爆料一向一半準，例如上次堅持 2020 年 MacBook Pro 將不會改用剪刀式鍵盤，所以可信性上記者只給予一個 60%。

按照慣例，iOS 14 將會在 WWDC 20 中正式公布，並隨同年底推出的新一代 iPhone 12 系列正式推出。

iOS 14 功能更新：90%

基本上大部份將會在 iOS 14 上出現的新功能，已經陸續在過去幾個月的測試版本中登場，所以這部份應該不會有太大的意外。不過相信 Apple 總會留一點驚喜，在 WWDC20 中才正式公布。

部份可能出現的 iOS 14 新功能：

Home Screen 新增列表式顯示，方便檢索。

Fitness App 將會加入更多運動，而且讓用戶可以將教學影片下載到 iPhone、iPad、Apple TV 甚至 Apple Watch。

Podcasts 將加入建議功能，及可以跟朋友分享正在收聽的節目。

Messages 將在群組中加入「@」標記朋友作回覆的功能，以及回收訊息功能。

Safari 加入內建翻譯功能。

AR App 將會在 iOS 14 中以新版本出現，未知會否跟傳說中的 Apple Glass 有關。

iOS 14 將容許用戶將第三方 Apps 設定為預設 Apps。

Apple 將容許第三方開發者製作可以加入到設定的背景圖片包。

Apple Pencil 將可能讓用戶在任何文字輸入格中以手寫輸入文字，並且轉換為正式文字格式再發送。

Apple Glass 正式登場：30%

雖然 Apple Glass 近期有不少傳聞，不過在 WWDC20 正式公布硬件的可能性應該不大。（EverythingApplePro）

雖然傳聞已久，而且受到不少 fans 期待，不過現階段相信 Apple 應該未必會在 WWDC 20 上公布關於 Apple Glass 的實體產品。不過，正式宣布關於 Apple Glass 的開發者計劃，及向開發者公布各種 API，在 WWDC 20 上發生的機率一點都不少。

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