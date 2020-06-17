跟 YouTuber 雞丁學寫Swift　「條件」與「變數」的邏輯運用

【Swift 寫 App】早前我們就與 YouTuber 雞丁用 iPad 以及免費工具《Swift Playground》學寫 Apple 編程語言 Swift，不過只學了「指令（Command）」與「函數（Function）」實在太皮毛，總不能每次都要我們親自教電腦走每一步吧？這次進深一點，學習讓電腦自行「思考」的方法，讓它們自行按現況作出行動，就是「條件碼」以及「變數」。

條件碼：「if…..else」

條件碼，簡單而言就是為程式加上一個邏輯判斷，指導電腦在附合或不附合一定條件的情況下進行一系列的動作。而首先要學習的，就是「if」的邏輯。「if」 可算是近代編程語言中最常見的條件碼之一，它為程式提供了一個「Boolean（布林）」的邏輯推斷。

就如字面上一樣，「If」即「如果」，「如果」程序中的進程附合某個條件，亦即是 Boolean 邏輯中的「True（是）」，反之就是「False（否）」。

在 Swift Playground 中就有一個相當簡單的應用，如果機械人站在一個關閉了的開關上面，就要將之打開，寫法就是：

if isOnClosedSwitch { toggleSwitch() }

當然在電腦的判斷過程中，未必只會存在單一的「是」、「否」邏輯，很多時都是會多於一種情況需要預先準備應對，在 Swift Playground 的例子中，機械人除了會遇到開關，還會見到鑽石、而機械人就需要將之拾起；此時就需要加入一個「else」在之後，讓機械人作另一次的判定：

if isOnClosedSwitch { toggleSwitch() } else if isOnGem { collectGem() ｝

在 Swift Playground 中就有一個範例，面前有兩格會隨機出現開關或鑽石，霆保我們學會讓機械人學會如何應對不同情況（圖 Swift Playground）

為更多條件做準備：「While」與「Variable（變數）」

在電腦運作過程中，當然不會只有「是」與「否」兩種邏輯的，有不少時候我們會需要電腦重複做某些動作達一定次數，或是尋找某一個目標達到一定次數等等，這當然可以通過多次的「if」驗證去成就，然而當提及到「數量要求」時，我們多會以「while loop（while 迴圈）」的寫法去成就，以避免編程過於累贅。

而要做到這種數理邏輯前，我們就先要為系統界定一個「變數」，以提供一個位置去儲存這個「while loop」所需要判定的數字。

在 Swift Playground 中，我們就可以學習以變數去記錄目前機械人所得的鑽石數字。（圖 Swift Playground）

要界定一個變數，需要用到「var」，之後的名字可以任意決定，不過為了方便理解，在記錄鑽石數目時我們仍然會以「GemCounter」去命名，亦即：

var GemCounter = 0

界定完畢之後，我們要讓系統在每次拾取鑽石之後都為 GemCounter 這個變數加上 1，寫法就是：

var GemCounter = 0 CollectGem() GemCounter = GemCounter+1

了解變數的生成與變更方法之後，我們就可以利用「While」去繼續編程。例如我們在編程中需要機械人將 6 粒鑽石全都拾起，而「當（While）」它未儲齊 6 粒之前我們都需要它繼續前進並不斷沿途檢查的話，我們的寫法就是：

While GemCounter < 7 { If isOnGem { CollectGem() GemCounter = GemCounter+1 MoveForward() }else{ MoveForward() }

結合我們上一次學習的函數功能的過話，SwiftPlayground 中的機械人就可以自行應付更為複雜的路線，而不需要我們預先輸入大量指令去指導它前進。