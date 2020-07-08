【中印衝突】印度把台灣程式誤當國貨下架　被禁中國Apps名單一覽

【印度禁中國App誤中台灣出品】中印邊境局勢持續緊張，雙方經濟戰也隨即展開，早前印度政府宣布封鎖59個中國手機程式App，包括WeChat、TikTok（抖音）、美國秀秀及QQ等大家熟悉的Apps，但原來在當中卻「殺錯良民」誤把兩個台灣公司開發的程式也下架，該公司近日就正式公開向各個政府機構尋求協助，望還自己清白。

台灣訊連科技子公司玩美移動（Perfect Mobile Corp.）日前召開記者會，表示旗下iOS的「玩美彩妝 YouCam Makeup」和Android的「玩美相機 YouCam Perfect」被印度政府誤當是中國出品App，強調公司從2015年成立以來超過8成資金都是來自台灣，開發團隊基地也是在台灣，以及軟件工程師都是台灣人，雖然阿里巴巴有該公司股份，但只低於2成，並不符合中資企業的定義，此外App資料都儲存於Amazon東京機房，也不會收集用戶資料。而印度方面卻早於3年前「一視同仁」把他們當成中國出品，對於該公司已經造成嚴重的商譽和形象損失，現在作出澄清希望當局讓Apps重新上架。

印度一直誤把台灣開發的「玩美彩妝 YouCam Makeup」和「玩美相機 YouCam Perfect」當是中國App，禁止軍人安裝現在更強制下架。

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印度禁59中國App指威脅國安 微信、抖音、美圖秀秀有份