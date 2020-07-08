Samsung Note 20 發布會日期確定！還有這部 5G 強機靜待登場？

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Samsung 年尾旗艦 Galaxy Note 系列即將迎來新作，眼見網上傳聞越出越多，Samsung 方面也不打算告你客氣，在最新的預告片中除了帶來 Unpacked 發布會日期，也間接確認了傳聞中的 Galaxy Note 20 機身細節。

將 Samsung Unpacked 發布會的預告片拆開，主要可見三大細節：

其實在過去數星期，Samsung Galaxy Note 20 的官方宣傳圖甚至真機相片都出現在網上，會在發布會上登場可謂毫無懸念：

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只不過除了Galaxy Note 20 之外，Samsung 應該準備了不止一部新機在今次的 Unpacked 發布會上公布，其中一部就應是加入 5G 連線能力的摺機 Galaxy Z Flip 5G，而且同樣有新色：

照目前的傳聞來看，新的 Galaxy Note 系列新機在硬件上似乎沒有太大驚喜，反而在香港現在已經有售的 Galaxy S20 系列還有相當大的吸引力，Galaxy S20+ 早前更在香港推出了與韓國偶像炸彈少年團聯乘的 BTS Edition，設計連並非 Fans 的筆者都覺驚豔：

相關內容：BTS特別版開箱！Samsung Galaxy S20+／Buds紫色心形設計超搶眼

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▼▼▼▼▼ 現行香港有售 5G 手機機種一覽 ▼▼▼▼▼

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