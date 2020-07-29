未來AirPods可能會利用骨傳導技術，在普通耳機效果欠佳的情況下補充音質。根據外媒發現的專利圖，此頭戴式耳機系統是以骨傳導技術和正常的空氣聲音傳遞相輔相成來運作。

骨傳導是不經耳機便可聽音樂或打電話的方式。骨傳導裝置並非透過空氣傳播聲音，而是接觸用家頭部上的特定位點（如俗稱「小耳朵」位置耳骨），將聲音以震動形式傳送至頭骨進入傳入耳道，然後經耳朵將震動轉化成本來的聲音。👇👇👇骨傳導好處及壞處+真無線骨傳導耳機裝置例子👇👇👇

美國專利商標局（United States Patent and Trademark Office）在本周二授予Apple一項專利，名為「使用音頻壓縮器的多路徑音訊刺激」（Multipath audio stimulation using audio compressors）。除了有疑似頭戴式（像髮箍？）裝置的設計圖外，Apple在專利文件中建議，透過部份傳統空氣傳聲方法的支援，可以減輕骨傳導耳機的常見問題。👇👇👇即睇Apple骨傳導專利詳細講解👇👇👇

如果此互補技術可行、並得到Apple實際應用，未來AirPods（或其他未知Apple耳機型號）的用家既可經骨傳導接收中低頻音訊，亦能同時透過空氣傳導方法接收高頻音訊。即使在周圍環境聲浪淹沒高頻之惡劣情況，用家仍可透過骨傳導獲取中低頻音訊。專利文件列明發明人為Tomlinson Holman，最初於2018年5月25日提交。

Apple並非首次考慮使用骨傳導技術。2014及2015年的專利申請表明Apple正研究骨傳導無線耳機。即使經過多年努力，Apple仍未推出任何骨傳導產品，但AirPods系列似乎是應用此技術的首選。

資料來源 ：AppleInsider、MacRumors

近日有「蘋果分析師」之稱天風國際證券分析師郭明錤表示得到可靠消息，AirPods Pro第2代將於2021年底面世，最遲也將於2022年首季發售。未知是否受此消息影響，香港的商戶紛紛調低AirPods Pro的售價，如果還未買的朋友現在可能是出手好時機！

👇👇👇 AirPods Pro香港商戶激減！睇圖幫你格價！ 👇👇👇

+ 6 + 5 + 4

同場加映：iOS 14 Airpods 耳機調節教學 通話清聽歌提升一步到位

Apple 早前發表 iOS 14 後陸續更新功能，當中提及Airpods / Airpods Pro新功能中，有一項可提升通話及聽歌睇片質素的「耳機調節」，立即看看這個功能開啟步驟和實際效果。

👇👇👇開啟耳機調節教學【點圖放大】👇👇👇

想睇埋其他教學步驟？觀看完整內文：iOS 14 Airpods 耳機調節教學 通話清聽歌提升一步到位