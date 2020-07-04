《新世紀福音戰士》EVA x Final 聯乘真無線藍牙耳機TWS，由日本耳機名牌 Final Audio生產的初號機／2號機／6號機 true wireless earbuds，3色香港行貨7月中上市，現送上開箱試玩報告。

+ 5 + 4 + 3

外觀：有型格科幻感又脫去宅味（同調率 90％）

EVA x Final 真無線耳機，左右機身上六角形色塊，加上「紫+螢光綠」、「紅＋燈黃」配色，馬上已聯想起初號機／2號機上臂那個標誌性設計，欣賞Final沒有畫公仔畫出腸，01／02／06 編號字樣移到機身邊位，灰字撞黑底超低調。加上充電盒的科技感重的幾何線條切割，不用刻意加上動畫圖案或logo，已經是一件引死EVA 粉絲的聯乘品。比較可惜是初號／2號外，第3隻色選了灰藍色的6號機，雖然配色比較易入口，但自己比較想要黃／白的零號機配色…

（鍾充電盒的科技感重的幾何線條切割，沒刻意加上動畫圖案或logo。（鍾世傑 攝）

左右機身上色塊，馬上已聯想起EVA上臂那個標誌性的六角形圖案。（鍾世傑 攝）

EVA x FIANL 真無線耳機 耳機上有兩支LED燈。（鍾世傑 攝）

+ 7 + 6 + 5

三機一同出擊，熱血！（鍾世傑 攝）

聽歌：想不到動畫聯乘機有如此高水平（同調率 80％）

最初以為這對EVA x Final 真無線耳機，成本都花在買EVA版權，藍牙耳機音色好極有限。一聽卻發覺自己錯了，Final audio 首次生產無線耳機，表現對得住自己招牌，一聽就知不是一般OEN貨色。

聽 EVA新劇場版ED 宇多田光《Beautiful World》，音色在無線機中算上級佳作！（鍾世傑 攝）

配 iPhone 以 MOOV app 聽 EVA新劇場版ED 宇多田光《Beautiful World》，低音清脆、量不過多，女聲有味道、溫順易入口，背景音樂細緻度在無線機中算上級佳作，整體有不俗的層次感，非常適合聽J-Pop，以及風格爽快的歌曲。自己覺得它完敗市面所有日系真無線耳機，$1600 身價中，有$1000都是買Final的聲音。

配合YouTube睇片亦有驚喜！聲畫可以說是99.99%同步，完全不覺得有甩嘴。（鍾世傑攝）

以iPhone 配合YouTube睇片亦有驚喜！聲畫可以說是99.99%同步，完全不覺得有甩嘴。

通話：不如算了吧（同調率 50％）

EVA x Final 聯乘真無線耳機的手機接聽通話，清晰度屬水準之下。這類骰仔形耳機，沒有AirPods「花曬頭」指向話咪，傾電話時人聲細已經早有心理準備；筆者再細心觀察了整支EVA藍牙，上面並無明顯外露的收音咪，最終果然連通話電子降噪也欠捧。筆者用它在旺角跟朋友通話，對方認為我直接用iPhone內置咪開擴音，環境噪音比用Final EVA 耳機時更少。如果非常重視藍牙通話質素的話，就真的不用考慮。

通話：Fans情意結（同調率 400％）

要提一提較少人講的細節，它的導航聲（即耳機中講：power on／power off那把女聲）是由《新世紀EVA》角色伊吹摩耶（長澤美樹聲演）收錄，而且全部對白都變了「EVA風」對白：

你亦可改用英文系統語音，比如Entry System Start / Entry System Over ／System Connect 等等，不過仍然是由長澤美樹講日式發音英文，非常搞笑！另外還有包裝上表示駕駛員跟EVA同調率的腦波曲線，整個聯乘比一般動畫gadget高格調很多，絕對值回票價，喜歡音樂又喜歡EVA的人，買了不會後悔。

EVA x Final 真無線耳機 SPEC.藍牙版本：5.0晶片形號：QCC3020對應連接制式：aptX SBC AAC聽歌續航力：9小時／以aptX 制式播放為6小時通話續航力：4小時充電盒電量：63小時充電時間：2小時售價：$1,680

（22 / 6 - 7 / 7於指定商戶預訂EVA2020 TWS可免費獲取EVA2020 X final 3D入耳式耳機乙對，詳情請自行搜尋代理 ECT facebook。）