Realme X50 港版開箱試 ＄2599買齊大電＋5G 性價比鬥頂級旗艦？

呼聲甚高的 OPPO 子品牌 Realme 日前正式登陸香港，頭炮當然要有著一定的話題性。 稍早前正式上市的 Realme X50 就以＄2599 的低價搶灘，是目前市場上數一數二的平價 5G 機之一，而且有著獨特的功能賣點，究竟有否實力為 Realme 打響名堂？即睇試玩報告！

設計平實、內置 4200 mAh 大電

以一部＄3000 以下價位的中階機而言，Realme X50 的機身設計中規中矩、沒有太多花巧之處，內置 4200mAh 的它機身並不算太墜手，配合渾圓的機身造型產生了貼服的手感，算是取得了一個不俗的平衡。

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Realme X50 功能、賣點實測

香港版本的 Realme X50 共有三大賣點，除了平價有 5G 之外，它的屏幕更新率達到 120Hz 以及快速充電等等，都是同價位機種中值得一提的賣點，但礙於處理器規格效能有限，有點浪費了部份的硬件潛力。

Realme X50 用的是 Qualcomm Snapdragon 765G，是目前市場上支援 5G 的最主流中階處理器（蔡浩騰 攝）

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相機試拍

上文提到，香港版的 Realme X50 亦即是國內的入門版 X50m，其拍攝規格卻未至於差，採用的 4800 萬像素主鏡頭在上年已經被絕大多數的廠商用於中階機種，質素有目共睹，配合 800 萬像素的廣角鏡，坦白說在這價位沒有多少的挑剔空間：

然而在 X50 上面較為值得留意的，乃是 OPPO 旗下獨有的 200 萬像素黑白鏡頭（上年在 Reno 2 上曾經試玩過），其帶點微粒的昏黃菲林感實在玩味十足：

同場加映：香港平價 5G 手機選擇

Realme X50 是香港目前支援 5G 的平價機種之一，換言之在市場上尚有其他同類型機種選擇，如果只論價錢的話，X50 甚至不是最平價的一部，例如小米 10 Lite 就是一例：

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