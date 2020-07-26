香港 5G 網絡正式起步才一季時間，香港手機市場已經有近 20 部不同廠商的出品可以選擇，而有別於過往 3G／4G 初推出時的情況，今次支援 5G 連線的機種除了有挨近萬元水平的頂級旗艦以外，還有更多價錢親民的型號選擇。 單在＄3000 價位，我們就找到多達 4 部不同的手機可以購入，而且都是位處中階水平，日常操作表現相當不俗，以下就為大家逐一介紹。

1. 小米 10 Lite

小米在今個季度的出品全都支援 5G 連線，而且定位涵蓋高至中階，其中小米 10 Lite 乃是目前市場上最便宜的 5G 手機之選，價錢僅為＄2,499，但亦因為價碼所限，小米 10 Lite 除了夠便宜及支援 5G 之外，身上就沒有太多突出的賣點。

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小米10 Lite 最平 5G 手機香港開賣 實機拍攝功能上手實試

2. 華為 nova 7 SE

幾部 5G 平價機種都是出自中國廠商之手，那怎少得華為？華為早前在香港推出的 nova 7 系列當中的平價型號 nova 7 SE 一樣支援了 5G 連線，而且有別於其他幾部，它是採用華為自家的處理器 Kirin 820 的，是故在 5G 頻段上有著更多的支援。

然而值得一提的，仍然是華為尚未能脫離美國的制裁陰影，未能使用全套 Google Mobile Service，在生態系統上宜當作特例看待。

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華為 nova 7 系列＄2688 起供港 中階 5G 機又多一個選擇

3. Realme X50

在國外已經風行了一段時間的 OPPO 平價子品牌 Realme 在上周突然宣布登陸香港，而其頭炮則為 X50。留意香港版的 X50 與內地推出的 X50 並不一樣，而是 X50m，雖然絕大部份賣點都一樣，但鏡頭規格就稍降至 4800 萬像素，價錢自然更便宜，來到香港以＄2599 起步。

除了價錢吸引之外，Realme X50 的屏幕更新率達到 120Hz，是不少旗艦機都未有配置的規格，不論 5G 連線，單是流暢屏幕這一點已經相當吸引。

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realme X50 5G手機新品牌香港登場 定價能撼贏全港18部5G手機？

4. OnePlus Nord

講到 OPPO，當然不能提與其「淵源甚深」的 OnePlus，其在近期於網上發表、又將在下月頭開售的 OnePlus Nord 絕對是近期不能不提的 5G 中階機種。

雖然系出內地品牌，但 OnePlus 早在外國市場紮根，單是設計已經有著完全不同的味道，其 Marble Blue 配色已經是一個賣點；不過可能亦因為此，其定價也比其他幾部規格相若的中階 5G 機比較為貴，索價＄3,298 起。

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OnePlus Nord 3300蚊有找 5G 機！平價新作發布 香港都買到