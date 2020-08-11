Samsung Galaxy Note 20 Ultra 以 6.9 吋巨屏，成為近期最大 Mon 手機之選。不過觀乎其國際版定價，香港推出恐怕亦隨時接近一萬元。若果想玩大 Mon 又想慳錢，記者以下就為大家精選 6 部 6.5 吋以上屏幕的抵玩選擇。

今次為大家揀選的大 Mon 手機，全部都以 6.5 吋以上屏幕起跳，全部以抵玩定價或者高性價比為賣點，而且當中更有 5G 手機可以選擇。要玩巨 Mon，不一定要購買天價旗艦機。

👇👇👇 6 部 6.5 吋起精選抵玩巨屏手機 👇👇👇

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今次介紹的 6 台大 Mon 手機之中，以 Honor 9X 及 Redmi Note 9 Pro兩台最便宜，定價同樣為 $1,899。當中 Honor 9X 使用升降鏡頭設計，抵玩得來又有型。至於 Redmi Note 9 Pro 則擁有非常出色的拍攝效果。另外，realme X50 5G 及 POCO F2 Pro 5G 兩台同屬 5G 手機，前者 $2,599 的定價無疑非常抵玩，但後者定價雖然達 $4,398，不過效能卻是旗艦機級數，特別是屏幕取樣率達 180Hz（60Hz 顯示）更加屬電競級別。

至於屏幕最巨型的，則要數跟 Samsung Galaxy Note 20 Ultra 同廠 A71，屏幕達 6.7 吋，是 6 台精選中最巨型的一台。不過定價 $3,599 的 A71，規格上在 6 台中屬中規中矩，性價比並不突出，就看大家對屏幕大小的執念是否如此嚴重。

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Samsung Galaxy Note 20 Ultra 這台天價旗艦，到底應否入手，一齊睇下 9 個不買及 10 個入手的理由。

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