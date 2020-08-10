小米10周年推「至尊紀念版」手機　賣點120倍變焦膺DxOMark第一

今年正是小米品牌誕生的 10 周年，小米當然會趁此機會有新搞作，近日其創辦人雷軍就在網上預告了他們將會推出一部小米 10 的「至尊紀念版」。
這部頂尖機種也在 8 月 11 日的小米 10 周年大會上登場，除了有傳聞中的強大規格，也「順道」搶了一個第一 － 以 130 分的高分成為拍攝評測機構 DxOMark 的手機首位。
小米 10 至尊紀念版 不止賣鏡頭？
叫得作「至尊」，小米 10 至尊紀念版的規格配置當然是重點所在，不論是處理器抑或是拍攝規格都是市場頂尖，尤其是相機鏡頭方面，居然有一枚標示了「120x」的遠攝鏡，小米也將著眼點放在新機的拍攝功能之上。
10 這部至尊紀念版未上市已經送交 DxOMark 評測，並超越華為 P40 Pro 獲得 130 分的高分、成為榜首（圖 小米）
👇👇👇按圖即睇小米 10 至尊紀念版主要賣點👇👇👇
售價及上市日期
小米 10 至尊紀念版將會在 8 月 16 日起於中國市場展開預購，共有8GB+128GB、8GB+256GB、12GB+256GB、16GB+512GB 四個容量版本，分別售價 5299 元人民幣、5599 元人民幣、5999元人民幣、6999 元人民幣。
以此規格而言，小米 10 至尊紀念版的確有著不俗的性價比，然而據官方消息指，小米暫未有計畫在香港市場推出小米 10 至尊紀念版，各位香港「米粉」可能要另覓途徑入手。
小米10至尊紀念版發布前傳聞回顧
👇👇👇按圖即睇小米 10 至尊紀念版事前傳聞詳細👇👇👇
同場加映：香港可選擇 5G 手機、近 20 部任揀？
小米10的至尊紀念版規格雖強，但暫時不會在港推出，然而要換手機也不一定要它，香港目前要換 5G 手機都有眾多選擇，最新數字已經達到近 20 部，各位可以參考一下：
👉👉👉按此閱讀政府派一萬想換手機？5G 新機全檢閱 買前 4 大考慮全文