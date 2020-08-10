小米10周年推「至尊紀念版」手機　賣點120倍變焦膺DxOMark第一

今年正是小米品牌誕生的 10 周年，小米當然會趁此機會有新搞作，近日其創辦人雷軍就在網上預告了他們將會推出一部小米 10 的「至尊紀念版」。

這部頂尖機種也在 8 月 11 日的小米 10 周年大會上登場，除了有傳聞中的強大規格，也「順道」搶了一個第一 － 以 130 分的高分成為拍攝評測機構 DxOMark 的手機首位。