Samsung Galaxy Note 20 Ultra 及全系列在香港展開預訂，到底在網絡商上台及出機有什麼優惠及著數？零機價出機抑或月費計劃抵玩更重要？以下就為大家精選 csl、3 香港及 SmarTone 等 3 大網絡商的上台出機優惠（持續更新）。

Samsung Galaxy Note 20 Ultra 512GB 版本以定價 $9,998 在香港推出，連同 Note 20 Ultra 256GB 版本 $9,198 及 Note 20 256GB 版本 $7,398 的定價，對於一般消費者來說當然希望可以在網絡商購買獲得更多優惠及回贈，以下就為大家精選 csl. 及 3 香港的上台優惠（截稿時未有 SmarTone 方面的月費詳情）。

👇👇👇 Samsung Galaxy Note 20 精選上台月費優惠 👇👇👇

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若果想以零機價購買 Samsung Galaxy Note 20 系列的朋友，csl. 全系列均可以用零機價入手。不過由於 5G 數據使用量比 4G 大幅增加，記者並不建議大家考慮 80GB 數據以下計劃。至於不介意繳付部份機價，但希望月費更抵玩的朋友，3 香港的數據計劃相對比較便宜，對於每月開支比較謹慎的朋友，非常合適。

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Samsung Galaxy Note 20及Note 20 Ultra早前就正式公布，到底適合哪些用家升級？有興趣升級用家即睇完整文章：

Samsung Galaxy Note 20 Ultra值得買？有10種用家值得升級

同場加映：👇 為什麼不買 Samsung Galaxy Note 20 系列的理由👇

至於依然對升級 Galaxy Note 20 系列的朋友，這篇文章有 9 個不應該入手的理由，作為大家參考之用：

Samsung Galaxy Note20 Ultra系列欠新意又貴？盤點9個不買的理由