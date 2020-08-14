Samsung Galaxy Note 20 即將在 8 月 28 日正式在香港上市，今次的高階機 Galaxy Note 20 Ultra 在功能上的進化似乎不大，尤其在鏡頭規格的配置更是稍遜於 S20 Ultra，難怪不少人認為今次 Samsung 年尾發售的這批新作傾向保守、甚至有點倒退。

然而我們在較早前就率先得到了 Galaxy Note 20 Ultra 的港版實機，並以它拍攝了半日，發現它對比 S20 Ultra 少了一分實驗味，拍攝起來體驗更有點超越了 S20 系列各機。事不宜遲，以下即為各位帶來實機試相！

Samsung Galaxy Note 20 三鏡頭模組解構

Note 20 Ultra 與 S20 Ultra 的在機背主鏡頭的配置相似，同樣採用三鏡頭，而主鏡頭與超廣角鏡頭的規格完全一樣，分別為 1.08 億像素以及 1200 萬像素。

Note 20 Ultra 機背鏡頭模組凸出的部份相當明顯（林勇 攝）

而兩機鏡頭的最大分別，在於遠攝鏡頭方面，Galaxy Note 20 的遠攝鏡頭雖然與 S20 Ultra 一樣是採用潛望鏡式設計、原生支援 5 倍的光學變焦，然而 Note 20 Ultra 在鏡頭底下用的感光元件卻是 1200 萬像素而非 S20 Ultra 的 4800 萬像素規格，故在數碼變焦的支援上，最多也只能去到 50 倍，而未能到達 S20 Ultra「Space Zoom」的 100 倍。

雖然整體的鏡頭規格稍次，但 Note 20 Ultra 的輔助對焦系統就由 ToF 改成技術較成熟的鐳射對焦，上手拍攝時明顯感覺到 Note 20 Ultra 的對焦速度比 S20 Ultra 更快，帶來更「爽」的拍攝體驗。

Galaxy Note 20 實機試相

與 S20 Ultra 以及其他有用到此超高像素感光元件的手機一樣，Note 20 Ultra 在預設當中以主鏡頭拍攝照片時都會以 Pixel Binning 的方式處理相片，以「九合一」大像素的方式輸出 1200 萬像素的相片，大像素的好處在於進光量大，可以在壓低 ISO 的同時縮短曝光時間，直接減少拍攝時出現手震的機會。

這個主鏡頭在日夜景的表現都相當不錯，而鐳射對焦的速度也最能體現在這個「1x」的焦段，全部相片當中，就數這支鏡頭拍攝的最佳。

👇👇👇按圖即睇 Note 20 Ultra 1.08 億像素主鏡頭試相👇👇👇

+ 12 + 11 + 10

在超廣角鏡的表現方面，Note 20 Ultra 的 1200 萬像素廣角鏡輸出依舊平穩，Samsung 方面在調色上的功夫令其與主鏡頭拍攝的相片沒有存在色差問題，視角亦十分廣闊，在拍攝日間風景時是一大利器。

然而必須要指出的是，此 1200 萬像素鏡頭在低光環境下表現就會因為低光雜訊而打折扣，呈現出比主鏡頭差不止一級的相片。

👇👇👇按圖即睇 Note 20 Ultra 1200萬像素廣角鏡頭試相👇👇👇

+ 11 + 10 + 9

Galaxy Note 20 Ultra 遠攝效果

在看完兩支既有鏡頭的拍攝效果之後，我們將焦點拉到 Note 20 Ultra 的遠攝鏡頭之上。

在換上1200 萬像素 CMOS 之後，Note 20 Ultra 的最高變焦倍數變成 50 倍，對比起 S20 Ultra 於數字上當然有點遜色。但就像我們數月前所講，S20 Ultra 的 100 倍 Space Zoom 其實實用度一般，而且變焦到一定倍數後、如何防止手震亦成為了一大難題。

Galaxy Note 20 Ultra 保留了 S20 Ultra 的變焦輔助瞄準窗框，在變焦至 20 倍或以上時就會出現（林勇 攝）

是以 Note 20 Ultra 雖然在變焦數字上有妥協之處，但在試拍時就更覺穩定。不過論到「可用範圍」，筆者仍然建議將變焦數字控制在 20 倍以內以達到可以接受的相片質素，尤在低光情境下，變焦倍數越小越好。

👇👇👇按圖即睇 Note 20 Ultra 各焦段試相👇👇👇

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與 iPhone 11 Pro Max 比拍攝、Note 20 Ultra 輕鬆取勝？

在試拍 Note 20 Ultra 相片的同時，相信還是有不少人關心 Samsung 這部年尾旗艦在拍攝方面可否勝過 Apple iPhone。我們就以一部 iPhone 11 Pro Max 與之進行評比，發覺 iPhone 主要輸在變焦力上，在正常的 1倍、2倍相片上尚可比拼，但一到 5 倍變焦以後，iPhone 就只能動用純數碼變焦，質素自然大打折扣。

👇👇👇按圖即睇 Note 20 Ultra vs iPhone 11 Pro Max 試相👇👇👇

Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Apple iPhone 11 Pro Max

Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Apple iPhone 11 Pro Max

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