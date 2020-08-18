宇宙銀河照片大家見得多，但如果一張43855x22034像素的相，你能想像有多巨型嗎？歐洲南天天文台（The European Southern Observatory簡稱：ESO）日前公布最新拍攝的南美智利夜空照片，該照片拍下的銀河星空，壯觀得令人一看入神。該照片也擁有超高解像度外，其原始檔竟達1.4GB大小，實在大得誇張。

ESO多年來發放很多精美的銀河照，全部都是以他們獨有天文望遠鏡才能拍到，不少都美得像CG，珍貴之餘亦讓人感嘆銀河奧妙！以下我們就搜羅了一些特色照片與大家分享，用來做手機或電腦Wallpaper一流。

ESO發放超巨型銀河照片高達43855x22034像素1.4GB大小，圖中央是智利VLT天文望鏡的位置，非常壯觀。（ESO/P. Horálek）

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ESO今次發放的照片以「大」作為賣點，讀者有興趣可到官網（eso.org）下載檔案，網站設有多個格式選擇，以下兩條連結方便大家直接下載檔案，但提提大家，此圖片大過1GB，最好在有Wi-Fi的地方下載。

Fullsize Original 1.4GB 按此直接下載

Large JPEG 244MB 按此直接下載

資料來源：ESO

同場加映：日本二戰前黑白相經AI技術變彩色

日本廣島一班高中生推動名為「記憶解凍」計劃，利用電腦人功智能把一批二戰前的照片上色，讓大家可以更「原汁原味」看到舊日本社會面貌。

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