本星期繼續大量網店優惠，灣仔OB House舉行Lenovo電腦開倉， 友和 VIP活動限時搶美容產品， 兩大百貨 一田 及 AEON 同期舉行開學電腦產品特價發售，以上精選40件產品及商戶優惠推介，一次過公開。

👇👇灣仔OB House上月開倉後，8月開倉又開始，主打LENOVO ThinkPad、IDEAPAD、Yoga及LEGION電競手提電腦，以下精選15款激減電腦最平$2199（除列明新機部分型號為短暫陳列品）👇👇

+ 12 + 11 + 10

👇👇友和VIP激賞活動踏入第五天，8月21日以美容產品為主題，年初大賣 激光活髮帽半價、光電溶脂機減至$2999！以下精選18款劈價美容產品｜附開賣時間及網址👇👇

+ 15 + 14 + 13

👇👇 HKTVMall「電子電器節」Facebook專頁（8月20日）繼續叫賣8款電子產品優惠，連同8月22日開賣時間【點圖放大睇】👇👇

+ 5 + 4 + 3

👇👇一田百貨Yata 及 AEON百貨 亦同期舉行開學優惠，包括Acer電競級及hp學習用手提電腦平均七至八折發售，以下提供兩店特價電腦產品售價👇👇

+ 12 + 11 + 10

👇👇 電訊商CSL網店舉行「電玩大激賞」推出遊戲數碼產品優惠，部分產品限時搶購，以下提供開售時間及售價👇👇

+ 8 + 7 + 6

👇👇東港城、上水廣場、Popwalk天晉匯 3個新地商場聯合網上「折上折瘋搶 Online Sale」活動，8月19日起以$10不定時搶購代用券，以下提供包括Ringfit中文版、iPhone SE等換購清單及消費額要求👇👇

+ 5 + 4 + 3

同場加映：電競椅選擇五花八門，由幾百元到幾千元的貨色都有，究竟要如何選購自己的心水靚椅？

👇👇 以下提供電競椅選購 7 大竅門【點圖放大睇】👇👇

+ 2

更有8款電競椅編輯推介，想知全部7大貼士即睇 👉🏻👉🏻電競椅選購7大貼士 外觀非重點首選要安全👈🏻👈🏻