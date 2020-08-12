Apple今年繼續力推Back to School優惠，其自家教育商店以Mac、iPad減價兼送AirPods招徠外，再次聯同全港14間大專院校推出U-Mac Program 2020。買Mac固然慳近HK$4,000（詳見另文），買iPad也有得平幾百，還有配件如HP Envy Printer、軟件如Adobe Creative Cloud年度訂閱卡都以超震撼低折扣發售！都算得上平到笑。

經U-Mac Program 2020買iPad有乜著數？Apple香港教育商店2020今年只售iPad Pro及iPad Air，雖然可節省高達HK$800、又有AirPods送、選購配件又有折扣；但不是人人用得着這些較高階型號。U-Mac Program 2020只售基本iPad，原本定價就較平宜，對於經濟能力有限的學生而言，多個選擇無壞。

👇👇👇Apple iPad @U-Mac Program 2020優惠詳情👇👇👇

+ 2

Mac電腦配件像Apple Mouse、iPad專用的Apple Pencil和Smart Keyboard都有得平。而減得最勁莫過於HP Envy Printer和Adobe Creative Cloud 2019年教學版通行證！

👇👇👇App Mac & iPad配件及軟件 @ U-Mac Program 2020優惠詳情👇👇👇

+ 31 + 30 + 29

「U-Mac Program 2020」參與大專院校名單和優惠開始日期： ．香港大學／8 月 10 日 ．香港科技大學／8 月 10 日 ．香港公開大學／8 月 10 日 ．香港教育大學／8 月 10 日 ．VTC／8 月 10 日 ．香港理工大學／8 月 12 日 ．香港恒生大學／8 月 12 日 ．香港中文大學／8 月 17 日 ．香港城市大學／8 月 17 日 ．香港浸會大學／8 月 21 日 ．香港專業進修學校／8 月 21 日 ．嶺南大學／8月尾（暫未有確實日期） ．香港大學專業進修學院／優惠開始日期未有 ．香港理工大學專業及持續教育學院／優惠開始日期未有

U-Mac Program 2020不止於網店內的減價。恆生卡用家只要登記「校園電腦展銷計劃優惠」，買夠指定金額簽賑可獲額外高達$1,200 Cash Dollars回贈。

👇👇👇恒生信用卡買Mac、iPad現金回贈 @U-Mac Program 2020優惠教學👇👇👇

+ 3 + 2

資料來源：U Mac Program 2020、恆生信用卡Notebook Ownership Program優惠、Apple香港教育商店

同場加映：大專院校U-Mac優惠買Macbook超激減

【Back To School 2020】每年暑假各個品牌都會推出「Back To School」買電腦優惠，讓香港各大專院校的學生和教職員，用較優惠價格入手學習和工作所需的手提電腦，當中 Apple 是學生重點留意的品牌。 今年的「U-Mac Program 2020」優惠已經推出，多款 Mac 系列產品減價，甚至比 Apple 官網的教育商店的優惠更便宜。

（香港01美術部製圖）

👇👇👇「U-Mac Program 2020」Mac 系列電腦優惠，四款編輯推介，平過Apple教育商店👇👇👇

+ 2

想睇埋其他MacBook及iMac優惠？觀看完整全文：【Back To School 2020】大學生U-MAC優惠 買Macbook最高減$2800