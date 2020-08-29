【手遊專用手掣值唔值得入手？】手機遊戲已不再局限在掛機類或操作簡單的連線遊戲，一些比較講求操作性的遊戲，在手機螢幕上的已滿足不了玩家的需要，不少玩家覺得始終是手掣比較好用。今次就用《守望傳說》測試，看看 Steelseries 推出的手機專用手掣好用，還是直接用 PS4 或 Xbox 手掣更佳。

【數碼敗家指南】數碼產品及周邊有好多種，售價高昂，不等於一定精緻、出色，可能只是虛有其表，等「水魚」上門。本欄宗旨是，敗家都要物有所值，做個精明消費者。

👇👇👇手機專用手掣 vs 主機手掣 邊款玩《守望傳說》較適合？👇👇👇

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手機專用手掣有咩好？

遊戲設備廠 Steelseries 專為 Apple 產品上玩遊戲而設計的 Nimbus+，只要第一次用藍牙連線後，每次開機都能自動連上，同時用 Lightning 線充電，對只用 Apple 產品的玩家非常合適。筆者最欣賞是手掣上方的 iPhone 固定支架，隨時隨地都用最合適的角度遊玩，不過這會增加手掣的重量，不適合沒日沒夜超長時間玩手遊的玩家。

👇👇👇iPhone／iPad 用 PS4 或 Xbox 手掣設定教學👇👇👇

PS4／Xbox 手掣又如何？

當然，如果你有 PS4 或 Xbox 手掣的話，也可以直接連接在 iPhone 或 iPad 上，不過就另行找支架固定螢幕位置，較難保持最佳的遊玩距離。但筆者也建議玩家購買手機專用手掣前，可以先試用家中已有的 PS4 和 Xbox 手掣玩手遊，看看手感如何，確實有需要時才入手。

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