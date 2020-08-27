【PS4 足球小將】近期沒有什麼大作遊戲，剛推出的《隊長小翼新秀崛起》在集體回憶加成之下成為較注目的作品。雖然是動漫改編亦非太正宗的足球遊戲，但本作亦有一定難度，以下介紹遊戲早期難關立花兄弟（花輪學園）和小志強（東邦學園）的簡易過關法。

可能不少玩家在初對上立花兄弟和小志強時都遇上困難，首先有「劇情殺」被先入一球要追兩球才能取勝，但又很易被電腦「硬撞」搶波難以組織攻勢追分。但其實只要掌握一些小技巧，別說立花兄弟，就算是之後故事各關卡都可輕鬆過關。

👇👇👇按圖放大輕鬆擊敗立花兄弟、小志強方法👇👇👇

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遊戲基本操作方法請見：PS4 足球小將（隊長小翼）新秀堀起攻略｜基本操作、系統解說

搶波和過人方法請見：PS4足球小將《隊長小翼新秀堀起》攻略｜搶波與過人方法解說

輕易入波方法請見：PS4足球小將《隊長小翼新秀堀起》攻略｜簡易入波法 射爆對面個龍

同場加映：Microsoft Flight Simulator香港風光👇👇👇

玩家在Microsoft Flight Simulator中，可以飛去地球任何一個角落，香港當然也不例外。作為世界都市，香港的高密度樓宇建築，以及維港兩岸風光亦是世界聞名。

👇👇👇按圖放大，即睇香港場景你認到幾多個？👇👇👇

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完整內容請見全文：Microsoft Flight Simulator遨遊香港 西九中環認到幾多個場景？