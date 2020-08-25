【Windows 95 25周年】Ｍicrosoft於1995年8月24日推出Windows 95作業系統，至今正式邁入25周年。這位微軟史上最成功又最具開創性的OS之一，生日快樂！

當時為推廣Windows 95，微軟投入3億美元超級天價做宣傳，當中包括豪花300萬美元請來滾石樂隊（The Rolling Stones）為Ｗin 95創作主題曲《Start Me Up》。很多沒有電腦的人因而受影響而排隊購買Windows 95，卻完全不知這軟件用途。

人們漏夜排隊，以入手Windows 95的CD-ROM。

定價價210美元的Windows 95上市頭一星期已賣出100萬套，第一年內累積銷量4000萬套，當年物價水平來講，買得起的人絕對非富則貴，微軟豬籠入水，為後來Windows 98、98 SE、Me、2000及XP的開發打下穩固財政基礎。不論如何，Win 95在系統架構和軟件功能具革命性，創下的多個「第一」影響打後廿多年的作業系統發展：

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+ 8 + 7 + 6

Windows 95最後更新版本是1997年11月26日提供的4.00 OEM Service Release 2.5。作業系統在2001年12月31 日終止技術支援。

同場加映：Android、iPhone手機體檢App

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