網店開倉優惠繼續有！還未正價抽到任天堂Switch主機 / 另有Ringfit Adventure中文版要注意友和Yoho最後機會，另有設計系音響 B&W（Bowers & Wilkins）耳機音響特價一星期，挑選友和、豐澤網店等8元搶購貨連50款抵買數碼產品推介。

👇👇 豐澤網店舉行每周一次的品牌特惠，這次選出音響品牌 Bowers & Wilkins（B&W） 耳機及音箱，包括PX系耳機、Formatin Bass音箱等以平均七折至八折發售，以下精選12款B&W抵買音響產品【點圖放大】 👇👇

友和VIP狂歡節8月28日最後一天，共分4個時段數碼產品以開倉價發售，包括$8限量搶購5000mAh流動電源（尿袋）、QI無線充電機殼外，任天堂Switch、Ringfit Adventure中文版亦會有正價搶購，iPhone SE、Nokia、Airpods Pro等亦有減價！

👇👇 友和VIP狂歡節 $8搶購貨品，38款劈價數碼產品連開售時間【點圖放大】👇👇

👇👇另外豐澤網店及門市「全城加油購物折」最後一星期，4K UHD超高清電視以「易賞錢」會員價發售更送優惠券，以下推介4K電視Soundbar及取得優惠券方法【點圖放大】👇👇

👇👇 電腦專門店 Centralfield舉行網上電腦節至8月31日，推出HP電腦開倉價發售，《香港01》獨家優惠碼照價再減 / 免費送貨【點圖放大睇優惠碼】👇👇

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