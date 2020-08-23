電競耳機因近年流行的電競比賽應運而生，電競耳機所以加上「電競」除了因為在打機時能準確呈現音源位置外，亦有很多技術在內，新手亦大多在猶豫除了能發聲外，選購電競耳機還有什麼注意地方；綜合電競玩家常提出8大疑問，幫大家買電競耳機更容易！

電競耳機和一般耳機最大差別，在於耳機能提供音場定位，更精準地憑聲音分辨遊戲耐敵人定位，亦能以多聲道呈現不同位置聲音。除了以上，耳機單元大小亦有影響、有線耳機亦未必比無線佔優，原來更重要的是耳機材質及重量平衡！

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👇👇 選購 電競耳機 選購電競耳機的7大關鍵字，除著重音質外，收音咪溝通、音場定位、5.1 / 7.1聲道都是主宰電競耳機質素【點圖放大睇】👇👇

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