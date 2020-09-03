Intel 第 11 代 Tiger Lake iCore 處理器正式公布，以 10nm 製程生產，推出專為流動電腦而設的 Evo 系列，部份型號更內建全新 Intel Iris Xe 圖像處理器。在 AMD 及 Apple Silicon 的夾擊下，依然獲 Samsung、Asus、Acer 等一眾大廠撐場。

Intel 正式公布專為流動電腦設計的第 11 代 Tiger Lake iCore 處理器，而且更首次加入廠方開發的 Intel Iris Xe 圖像處理器，根據 Intel 的資料，配備 Iris Xe 的第 11 代 iCore 處理器，性能比起配備 Nvidia MX350 GPU 的 Intel 第 10 代處理器更為出眾，是今次新處理器的一大賣點。而包括 Samsung、Asus、Acer、Dell、Dynabook、HP、Lenovo、LG、MSI、Razer 等大廠亦已經確認將會推出配備 Tiger Lake 處理器的產品。

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除了 Samsung、Asus 及 Acer 外，Dell、Dynabook、HP、Lenovo、LG、MSI、Razer 等大廠亦已經確認將會推出配備 Tiger Lake 處理器的產品。Intel 特別為配備旗下 iCore 處理器的產品，新增「Evo」規格，要達到這個規格的筆電，必須達到單次充電真實使用 9 小時以上（以 1080p 輸出計算）、30 分鐘充電可達 4 小時使用、支援 Wi-Fi 6 及 Thunderbolt 4，系統需於 1 秒內啟動等條件。

Intel Tiger Lake 處理器的 i7 及 i5 版本將配備 Intel Iris Xe 圖像處理功能。Intel 聲稱，雖然以 10nm 製程生產的 Tiger Lake 比起對手 AMD 7nm 製程生產的處理器，可能在跑分軟件上稍為失色，但 Intel 相信日常應用上，處理器核心數目對一般應用幫助不大，Tiger Lake 應該有更出眾的表現。

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