【動物森友會／動森／動物之森】攻略，北半球 9 月新增的魚類總共有 8 種，其中 4 種是首次出現，包括只會在 9 月現出的鮭魚和帝王鮭，玩家今個月錯過了的話就要等一年才有機會再釣到。除兩種三文魚外，一系列的鯊魚類也將在 9 月後離開，靠釣鯊魚賺鈴錢的玩家也要把握最後機會。

👇👇👇《動森》9 月魚類圖鑑（北半球）／全 63 種，8 種為 9 月新加入品種，依賣出價高至低排序👇👇👇

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帝王！帝王！帝王鮭～

9 月新加入的魚類也非常易釣到，唯玩家要留意鯉魚和帝王鮭要在出海口（水從河流出大海的區域）釣。明明鮭魚首次出現《動森》（北半球）的地區，為什麼釣到的對話是「歡迎歸來」？原因是和鮭魚的習性有關，鮭魚會利用太陽和地球磁場的引導，游回出生地進行繁殖，所以《動森》的鮭魚可能是為了繁殖，游回各位的島上。

👇👇👇22 種將在 10 月於北半球消失的魚類👇👇👇

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👇👇👇9月新增海洋生物👇👇👇

釣魚的基本需知：

魚類出現的地區分有：河川、池塘、懸崖上、出海口、大海、碼頭6類。當中河川、池塘及大海不難理解

懸崖上：高地瀑布附近，除了指瀑布上的水池今集也包含了第二階的地區 出海口：河川出大海的區域 碼頭：棧橋位置

必需要注意當中的碼頭及懸崖上，要刷新魚類都是非常困難。因此，想釣到目標，最直接就是準備大量的魚飼料來刷新。魚類也有著不同的出現時間帶，釣目標前要留意。

同埸加映：【動物森友會／動森】攻略｜9月昆蟲圖鑑、物價 見證蝴蝶大遷徙

【動物森友會／動森／動物之森】攻略，北半球 9 月將迎來蝴蝶大遷徙，共 7 個品種的蝴蝶會離開，加入大樺斑碟。說到蝴蝶遷徙，大樺斑碟的遷徙過程極誇張震撼，早前 BBC 就拍攝到高達 5 億隻大樺斑碟遷徙的畫面，如果可以還原在《動森》的話，可能會嚇怕很多密集恐懼症玩家。

👇👇👇《動森》9 月昆蟲圖鑑（北半球）／全 51 種，9 種為 9 月新加入品種，依賣出價高至低排序👇👇👇

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想睇餘下 21 種 9 月昆蟲圖鑑？即睇：【動物森友會／動森】攻略｜9月昆蟲圖鑑、物價 見證蝴蝶大遷徙